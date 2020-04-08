Middle Band Maestro: Ihr Leitfaden für klügere Handelsentscheidungen!

Sind Sie es leid, die Marktsignale zu verwirren und profitable Trends zu verpassen? Wir stellen Ihnen Middle Band Maestro vor , den intelligenten MT4-Indikator, der den Marktlärm durchbricht und Ihnen genau zeigt, wann Sie mit Zuversicht in den Handel ein- und aussteigen sollten. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Marktmentor, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen wie ein erfahrener Profi!

Warum "Middle Band Maestro" ein Must-Have ist:

Der Markt ist voll von Höhen und Tiefen, aber mit "Middle Band Maestro" erhalten Sie eine klare Roadmap. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert die Zuverlässigkeit der Bollinger Bänder mit der Stärke eines Exponential Moving Average (EMA), um Ihnen eine doppelte Bestätigung zu geben. Es ist, als hätten Sie zwei Experten, die jeden potenziellen Handel bestätigen!

Das macht es so revolutionär:

Punktgenaue Einstiege und Ausstiege: Sie erhalten präzise KAUF- und VERKAUFS-Pfeile direkt auf Ihrem Chart, die Ihnen ideale Gelegenheiten auf der Grundlage der Preisinteraktion mit dem mittleren Bollinger Band anzeigen. Kein Rätselraten mehr!

Trendfolgend, nicht kämpfend: Er stellt sicher, dass Sie immer mit der vorherrschenden Marktströmung handeln. Der Indikator generiert nur dann Signale, wenn die Bollinger Bänder selbst geneigt sind, was auf ein starkes Momentum hinweist.

Eingebauter Trendschutz (EMA 200 Filter): Diese leistungsstarke Funktion fungiert als Ihr Wächter und filtert falsche Signale heraus. Sie prüft auf intelligente Weise, ob der Kurs über dem EMA 200 für KAUFEN-Signale oder unter dem EMA 200 für VERKAUFEN-Signale liegt, so dass Sie immer auf den größeren Trend ausgerichtet sind und vor unruhigem Wasser geschützt sind.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, "Middle Band Maestro" hält Sie auf dem Laufenden. Sie erhalten sofortige Pop-up-Benachrichtigungen , Mobile Push-Benachrichtigungen und sogar E-Mail-Benachrichtigungen , die Sie direkt erhalten, sobald sich eine neue Gelegenheit ergibt.

Kristallklare Marktübersicht: Ein elegantes Informationsfeld auf dem Chart gibt Ihnen einen Live-Schnappschuss des Marktimpulses, einschließlich des aktuellen Signals, der Preisposition im Verhältnis zu den Bändern, des Gesamttrends und der Bollinger-Band-Neigung. Alle wichtigen Informationen, die Sie brauchen, auf einen Blick!

Einfache und leistungsstarke Parameter:

Wir glauben daran, dass leistungsstarke Tools einfach zu bedienen sind. " Middle Band Maestro" kommt mit intuitiven Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, es an Ihren Handelsstil anzupassen:

BandsPeriod: Hier können Sie die Empfindlichkeit der Bollinger-Bänder einstellen. Eine höhere Zahl bedeutet ein weicheres Band, eine niedrigere Zahl macht es reaktiver. (Standardwert: 50)

BandsVerschiebung: Passt die Bollinger-Bänder zeitlich vorwärts oder rückwärts an. (Voreinstellung: 0)

BänderAbweichung: Stellt ein, wie breit oder schmal die Bollinger-Bänder sind, was die Volatilitätswerte beeinflusst. (Standardwert: 2.0)

EMAFilter verwenden: Ein einfacher ON/OFF-Schalter für den leistungsstarken EMA 200 Trendfilter. Lassen Sie ihn eingeschaltet, um die Signalqualität zu verbessern! (Voreinstellung: true)

EMAPeriode: Legt die Periode für den Exponential Moving Average fest. (Voreinstellung: 200)

EMAAngewandterPreis: Wählen Sie, welche Preisdaten der EMA verwenden soll (z.B. Close, Open, High, Low). (Voreinstellung: PRICE_CLOSE)

AktivierenBenachrichtigen: Hauptschalter für alle Alarme. (Voreinstellung: true)

SendAlert: Schaltet die traditionellen MT4-Pop-up-Warnungen ein/aus. (Voreinstellung: true)

SendApp: Schaltet mobile Push-Benachrichtigungen über die MetaTrader-App ein/aus. (Voreinstellung: true)

SendEmail: Schaltet E-Mail-Benachrichtigungen für neue Signale ein/aus. (Voreinstellung: false)

AlertDelaySeconds: Legt eine Abklingzeit zwischen den Alarmen fest, um eine Überlastung zu vermeiden (Voreinstellung: 60).

PfeilAbstand: Stellen Sie ein, wie weit die BUY/SELL-Pfeile von den Preisbalken entfernt erscheinen. (Standardwert: 10)

Verschieben: Verschiebt die gezeichneten Linien des Indikators horizontal auf dem Chart. (Voreinstellung: 0)

Erleichtert Ihre Entscheidungsfindung:

Middle Band Maestro" ist zwar für sich allein schon unglaublich leistungsfähig, aber Sie können noch mehr Handelspotenzial freisetzen, wenn Sie ihn mit anderen spezialisierten Tools kombinieren. Verbessern Sie Ihre Analyse und treffen Sie sicherere Handelsentscheidungen mit diesen ergänzenden Indikatoren:

Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verändern?

Hören Sie auf, Ihre Trades zu hinterfragen und navigieren Sie die Märkte mit der Präzision und dem Vertrauen eines Maestros. "Middle Band Maestro" wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Vorteil zu verschaffen.

Lassen Sie sich keine weitere profitable Gelegenheit entgehen. Laden Sie "Middle Band Maestro" noch heute herunter und heben Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!