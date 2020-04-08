🚀 Erschließen Sie sich den Handel mit hohem Vertrauen mit Flash Signal!

Haben Sie genug von Signalen, die zu spät erscheinen oder sich wiederholen? Der Flash Signal: EMA-Stoch System-Indikator wurde entwickelt, um zeitnahe, gefilterte Handelseinträge zu liefern, indem er komplizierte Marktanalysen in klare, umsetzbare Kauf- und Verkaufspfeile umwandelt. Hören Sie auf zu raten und beginnen Sie, mit Überzeugung zu handeln!

Die wichtigsten Vorteile: Warum Sie Flash Signal brauchen

Gefiltert für Qualität: Dies ist nicht nur ein einfacher EMA Crossover. Wir kombinieren die Leistung von drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (5, 15, 30) mit dem Stochastik-Oszillator für das Einstiegs-Timing und filtern das Ganze dann mit einem starken ADX (Average Directional Index) , um die Trenddynamik zu bestätigen ( ). Diese mehrschichtige Filterung reduziert Fehlsignale drastisch.

Eingebautes Trend-Sicherheitsnetz (optional): Aktivieren Sie den optionalen 200 EMA-Filter , um sicherzustellen, dass Sie nur Kaufsignale erhalten, wenn der Kurs über dem langfristigen Trend liegt, und Verkaufssignale, wenn der Kurs darunter liegt. Dies richtet Ihre Trades sofort auf die primäre Marktrichtung aus.

Nicht-umkehrende Pfeile: Die Signalberechnung wird ausschließlich auf dem geschlossenen Balken (Index 1) durchgeführt. Dadurch wird sichergestellt, dass ein einmal auftauchender Pfeil an Ort und Stelle bleibt und Ihnen zuverlässige Einstiegspunkte bietet, denen Sie vertrauen können.

Sofortige Benachrichtigung: Verpassen Sie niemals eine Gelegenheit! Erhalten Sie sofortige Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen, die direkt auf Ihr mobiles Gerät gesendet werden, sobald ein gültiges, gefiltertes Signal bestätigt wird.

Parameter für volle Kontrolle

Passen Sie das System an Ihren Handelsstil und jeden Zeitrahmen an:

FastEMA (5): Die Periode für den schnellsten EMA, der für die frühzeitige Erkennung von Richtungsänderungen verwendet wird.

MediumEMA (15): Die Periode für den mittelschnellen EMA, der Teil der zentralen Trendausrichtung ist.

LangsamEMA (30): Die Periode für den langsamsten EMA, der die Basis für den kurzfristigen Markttrend bildet.

StochasticPeriod (5), KPeriod (3), DPeriod (3): Standardeinstellungen zur Feinabstimmung des Stochastik-Eintrittszeitpunkts.

ADXPeriod (14): Der Rückblickzeitraum für den ADX-Trendstärkefilter.

UseEMAFilter (true/false): Option zur Aktivierung des langfristigen Trendfilters.

EMAPeriod (200): Der Zeitraum für den langfristigen EMA-Trendfilter.

Alert-Optionen: Steuerelemente für EnableNotify, SendAlert, SendApp und SendEmail , die Ihnen eine flexible Alarmzustellung ermöglichen.

AlertDelaySeconds (60): Verhindert Spamming und stellt sicher, dass Sie nur dann einen Alarm erhalten, wenn das Signal über die Verzögerung hinaus anhält.

PfeilAbstand (10): Passt den Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Höchst- oder Tiefstwert des Balkens an.

Verschiebung (0): Ermöglicht es Ihnen, die Signalpfeile auf dem Chart vorwärts oder rückwärts zu verschieben.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung

Um maximale Ergebnisse zu erzielen und den Markt vollständig zu beherrschen, empfehlen wir Ihnen, Flash Signal mit diesen zusätzlichen Indikatoren zu kombinieren:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen .

🔥 Warten Sie nicht auf die nächste Gelegenheit - ergreifen Sie sie!

Sind Sie bereit, Ihr Handelsarsenal mit klaren, gefilterten Signalen zu erweitern?

Laden Sie das Flash Signal: EMA-Stoch System noch heute herunter und erleben Sie die Klarheit von gefilterten, nicht nachmalenden Handelseinträgen!