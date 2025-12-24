Ultimate Trend Sniper EA

Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit Ultimate Trend Sniper EA

Sind Sie es leid, Fehler beim manuellen Handel zu machen und die großen Marktbewegungen zu verpassen? Der Ultimate Trend Sniper EA ist Ihre Eintrittskarte zur mühelosen, hochpräzisen Trendverfolgung. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um die stärksten Trends mithilfe eines ausgeklügelten, volatilitätssensitiven Systems zu erkennen und zu nutzen, was Ihnen einen starken Vorteil auf dem Forex-Markt verschafft.

🔥 Gold Ready & Optimiert! Diese Version ist vorkonfiguriert und vollständig für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Sie ist sofort einsatzbereit - befestigen Sie sie einfach an Ihrem Chart und lassen Sie sie arbeiten!

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht:https: //www.mql5.com/en/users/andrimaul


Warum Sie den Ultimate Trend Sniper EA brauchen:

Dies ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist ein komplettes Trendmanagementsystem, das auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt ist.

  • Fangen Sie die großen Bewegungen: Er nutzt ein doppelschichtiges Moving Average Crossover-System, um robuste Trendwechsel frühzeitig und präzise zu erkennen. Das bedeutet, dass Sie in den Markt einsteigen, wenn die Dynamik wirklich beginnt.

  • Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Ein eingebauter EMA-Filter (basierend auf einem höheren Zeitrahmen, wie D1) stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des dominanten, langfristigen Trends handelt und falsche Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit herausfiltert.

  • Intelligentes Risikomanagement: Der EA verfügt über eine dynamische, wahrscheinlichkeitsbasierte Losgröße, die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der Stärke des erkannten Signals anpasst. Stärkeres Signal = größerer potenzieller Gewinn (bei gleichzeitiger Einhaltung Ihres Risikolimits).

  • Schützen Sie Ihr Kapital: Die tägliche Cut-Loss-Funktion ist Ihr Sicherheitsnetz, das den Handel für den Tag automatisch stoppt, wenn eine festgelegte Verlustgrenze erreicht wird, und so Ihr verbleibendes Kapital sichert.

  • Sichern Sie Gewinne automatisch: Der ATR-Trailing-Stop ist ein entscheidender Faktor. Er wird nur dann aktiviert, wenn Ihr Handel einen bedeutenden Gewinnmeilenstein (z. B. ATR) erreicht hat, und nutzt dann die Marktvolatilität (ATR), um den Kurs zu verfolgen, wodurch Ihre Gewinne vor plötzlichen Umkehrungen geschützt werden, ohne den Handel vorzeitig zu beenden.

Vollständige Anpassung an Ihren Fingerspitzen

Wir wissen, dass jeder Trader anders ist. Aus diesem Grund ist der Ultimate Trend Sniper EA in hohem Maße anpassbar, so dass Sie seine Logik auf Ihr bevorzugtes Marktpaar und Ihre Strategie abstimmen können.

Wichtige anpassbare Parameter:

  • RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z. B. ). Einstellen, um ein festes Lot zu verwenden.

  • Lose: Feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf gesetzt ist.

  • StartStunde/EndStunde: Definieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster, in dem der EA Trades ausführen soll.

  • ATRPeriode: Zeitraum für die Average True Range, die zur Überprüfung der Marktvolatilität vor dem Einstieg verwendet wird.

  • ATRSchwellenwert: Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, um zu bestätigen, dass die Marktvolatilität hoch genug für einen Handel ist.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periode und Chart-Zeitrahmen für den Haupttrendfilter EMA (z. B. EMA auf dem Daily-Chart ).

  • DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor alle Positionen geschlossen werden und der Handel für den Tag deaktiviert wird.

  • MA1_Periode / MA2_Periode: Die Perioden für die beiden gleitenden Durchschnitte, die für die wichtigsten Crossover-Signale verwendet werden.

  • ATR_Trailing_Multiplikator: Multiplikator, der zur Berechnung des Trailing-Stop-Abstandes verwendet wird, sobald er aktiviert ist (z. B. wird der Stop ATR-weit vom Preis entfernt platziert).

  • ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator für ATR, der das Mindestgewinnniveau bestimmt, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (z. B. Aktivierung, wenn der Gewinn ATR erreicht).

  • TagBereich: Anzahl der vorangegangenen Tage, aus denen der Durchschnitt gebildet wird, um einen dynamischen Take-Profit-Abstand zu berechnen.

Sind Sie bereit, mit dem Raten aufzuhören und mit dem Snipen zu beginnen?

Lassen Sie nicht zu, dass der nächste große Trend an Ihnen vorbeizieht. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel und geben Sie Ihrem Kapital den Schutz und das Wachstumspotenzial, das es verdient. Mit dieser voroptimierten Version können Sie sofort und mit Zuversicht mit dem Goldhandel beginnen!

Laden Sie den Ultimate Trend Sniper EA jetzt herunter und verwandeln Sie Ihren Handelsansatz von manuellem Kampf in automatisierte Präzision!


Empfohlene Produkte
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
MaxProfitDz v4
Hafis Mohamed Yacine
Experten
MaxProfitDZ Expertenratgeber MaxProfitDz v1.4 Empfehlungen Symbol: ALL PAIRS ..i Empfohlen EURUSD. Zeitrahmen:1M. Makler: ALLE Makler . niedriger Spread/Kommission, 1:500 Hebel Empfohlene Mindesteinlage: $500 USD Losgröße für 500$ : 0.01 Verwenden Sie einen Broker mit guter Ausführung und mit einem Spread von 0,1-2 Punkten. Ein sehr schneller VPS ist erforderlich Parameter EA TrendON=true (Lesen Sie den Hinweis) MMTyp = 2 LosMultiplikator = 1 LotConst_oder_nicht = TRUE Take Profit :5-10 Pips f
Alphabet AI MT4
Sergei Pomytkin
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Forex Sniper Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
Sehr geehrte Trader, ich freue mich, Ihnen mein Tool namens "Forex Sniper Indicator" vorstellen zu dürfen. Das Hauptziel dieses Tools ist es, seriösen Händlern und Investoren in allen Arten von Finanzmärkten zu helfen, die nächste Kursbewegung genau in dem Moment zu erkennen, in dem sich die Kursrichtung ändern wird. Dieses Tool kann verwendet werden, um die Preisrichtung sowohl in Abwärts- und Aufwärtstrends als auch in schwankenden Märkten zu erkennen. Dieses Tool kann als eigenständiges Tool
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experten
Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. - Sie können den Indikator an meinem Namen erkennen. Das ist in dem Bild und dem Video. Auf mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on. "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Experten
NSA Prop Firm Robot EA für MT4 ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der speziell für Trader optimiert ist, die Prop Firm Challenges wie FTMO, MyForexFunds oder FundedNext bestehen wollen. Ich habe diesen EA persönlich über mehrere Wochen hinweg getestet und war beeindruckt, wie effizient er Rentabilität und Risiko ausbalanciert - ein Schlüsselfaktor für jede Funded Account Strategie. Der EA arbeitet mit strenger Drawdown-Kontrolle und stetiger Gewinnakkumulation. Was den NSA Prop Firm
Autotrade Gold
Botond Ratonyi
5 (1)
Experten
Dies ist ein Gold-Trader-Roboter. Goldhandel ist sehr viel anders als Forex-Handel wegen der vielen Variablen und Sentiment Unterschiede über die Vermögenswerte. Ich erstellt und codiert einen völlig neuen Algorithmus für diese Strategie. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren oder bekannte Preisaktionsmuster. Basierend auf all meinen Tests und der Analyse der verschiedenen Muster und Indikatoren habe ich erkannt, dass es für eine einzigartige Goldhandelsstrategie nicht ausre
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experten
Aureus Quantum Surge-H1: Erschließen Sie das Potenzial des automatisierten Goldhandels Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Real Account Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Übersicht Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen. Es integriert mehrere technische Indikatoren mit robusten Risikomanagementtechniken, um eine konsistente Performa
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experten
Grid Hero ist ein vollautomatischer EA, der einen revolutionären Grid-Algorithmus (P.A.M.A.) zusammen mit einer charakteristischen Synergie aus Price Action Trading und einer Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit verwendet. Grid Hero wurde streng nach der "Reversed Sampling"-Entwicklungsmethodik entwickelt, getestet und optimiert, basierend auf der "In-Sample"-Phase (2012 bis 2017) und der "Out-Of-Sample"-Phase (2004 bis 2011). Es hat 13 Jahre Backtesting mit realen Tickdaten und rea
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Experten
TradeLogic Pro - Der fortschrittliche MT4 EA für langfristiges Investieren TradeLogic Pro ist ein fortschrittlicher MetaTrader 4 Expert Advisor (EA) , der entwickelt wurde , um die Macht der Preisungleichgewichte auf den Devisenmärkten zu nutzen. Egal, ob Sie Anfänger oder professioneller Händler sind, TradeLogic Pro nutzt eine ausgefeilte Marktanalyse, um Einstiegspunkte mit hohem Potenzial zu identifizieren, so dass Sie intelligenter und effizienter handeln können. Wie funktioniert TradeLogic
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Arbeit des Beraters besteht darin, die Veränderung der Trendstärke zu nutzen, um die optimalen Einstiegspunkte in den Markt zu bestimmen. Die Logik der Arbeit des Beraters kombiniert zwei Strategien: die Kontrolle der Preiskonsolidierung und seine "Explosion" und die Kontrolle der Trend Ende in den Kanal zu arbeiten. Der EA verwendet KEINE gefährlichen Handelsmethoden. Jeder Handel hat einen Stop-Loss und Take-Profit. Empfohlene Handelswerkzeuge (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Experten
Evoque Global - Zuverlässiges automatisiertes Hedging Der Preis steigt mit jedem einzelnen Kauf um $100, also kommen Sie nicht zu spät. Evoque Global bietet eine freihändige, adaptive Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, konstante Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Mithilfe eines intelligenten Hedging-Ansatzes werden Trades ausgeglichen, um Drawdowns zu reduzieren und ein gleichmäßiges Aktienwachstum zu maximieren. Dieser fachkundige Berater arbeitet nahtlos unter allen Marktbed
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experten
Hallo Händler! EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 3,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Liveauftritt Die MT4-Version finden Sie hier Ich präsentiere die "Cleopatra EA"-Strategie, Cleopatra, ein schönes und intelligentes Design, mit einer Wiederherstellungsform, die sich ständig anpasst, wo ihre Kraft Vielseitigkeit ist Seine Hauptstrategie besteht darin, den Markt in seiner Elastizität zu lesen, wir werden in der Lage sein, den Einstiegsbereich auf unterschiedliche Weise zu anal
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Dragon Structure Filter
Rodion Matveichuk
4 (2)
Indikatoren
Der "Dragon_Structure_Filter" ist nicht nur ein Indikator. Es ist Ihre persönliche analytische Abteilung, die in MetaTrader 4 eingebaut ist. Er findet das stärkste Umkehrmuster "Dragon" und durchläuft 7 Stufen des Schutzes vor Verlustgeschäften. Unsere Filtertechnologie: Wie wir 95% der "Junk"-Signale herausfiltern Jeder Filter ist Ihr persönlicher Beschützer, der Ihr Depot verteidigt. Und so funktionieren sie: F ilter #1: Ausrichtung am globalen Trend (Marktstrukturfilter) Wie er funktionie
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Ai Captain EA MT4
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125970 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experten
Dieser Experte ist eine Kombination aus einem Raster und einem Scalper und verwendet ein Raster von zehn ausstehenden Aufträgen, fünf für Long und fünf für Short, mit einem Abstand von 500 Punkten zwischen ihnen und einem Scalp-Ziel von 100 Punkten. Er verfügt über drei Arbeitsmodi, erstens den Einstieg nach Level, der Experte startet, wenn sich der Preis einem wichtigen Handelslevel nähert (einem ehemaligen Widerstand oder einer Unterstützung), zweitens den Einstieg nach Zeit, der Experte start
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Pips Owner
Igor Semyonov
Experten
Der Pips Owner handelt automatisch. Er gehört zu den Level Breakout Scalping Strategien. Er ist für den Hochgeschwindigkeitshandel mit dem Finanzinstrument konzipiert, an das er angehängt ist. Um mit verschiedenen Finanzinstrumenten gleichzeitig handeln zu können, muss der EA mit dem Chart des jeweiligen Finanzinstruments verbunden sein. Der Expert Advisor handelt mit Pending Orders. Verschiedene Kombinationen von Eingabeparametern, Zeitrahmen und Finanzinstrumenten bieten dem Händler eine breit
RoboTrandGOLD
Ilia Serov
Experten
Der Roboter arbeitet effektiv mit dem GOLD- und XAUUSD-Werkzeug im Stunden-Zeitrahmen. Es gibt keine Beschränkungen für Werkzeuge und Zeitrahmen. Ausgestattet mit einem Trailing Stop, mit dem Sie den größten Gewinn mit den richtigen Einstellungen für Fuß, Schritt, die richtige Auswahl des Arbeitsvolumens und die Einstellung erzielen können. Die Standardwerte enthalten die Parameter, nach denen ich auf meinem Konto arbeite. Mit Ausnahme des Volumens ist dies ein individueller Parameter.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Smart Trend Tracer Haben Sie es satt, sich im Marktrauschen zu verlieren? Sind Sie bereit, die klarsten Trends mit höchster Genauigkeit zu finden? Wir stellen Ihnen den Smart Trend Tracer vor, das ultimative Tool, das das Durcheinander durchbricht und die profitabelsten Marktschwankungen aufzeigt. Er ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Leitfaden zum Erkennen von Trends, sobald sie sich bilden, und gibt Ihnen die Sicherheit, int
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Trend Sniper Sind Sie es leid, große Marktbewegungen zu verpassen? Möchten Sie Trends mit laserartiger Präzision erkennen? Der Ultimate Trend Sniper ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der Ihnen genau dabei helfen soll. Er ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt verschafft. Hauptmerkmale & Vorteile: Präzise
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Keltner Signals Pro: Klüger handeln, mehr verdienen! Keltner Signals Pro jetzt auch im EA-Format. Jetzt herunterladen. Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit und eliminieren Sie falsche Signale mit Keltner Signals Pro - dem fortschrittlichen und dennoch intuitiven Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die beständige Gewinne anstreben! Haben Sie genug von irreführenden Handelssignalen? Keltner Signals Pro kombiniert auf meisterhafte Weise die Stärke der Keltner-Kanäle zur Identif
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Golden Trend Finder Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Golden Trend Finder ist der All-in-One-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschafft. Er ist nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein leistungsstarker Signalgenerator, der mehrere fortschrittliche Indikatoren kombiniert, um Ihnen klare, bestätigte Handelsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein intelligentes System, das Ihnen genau sagt
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie klügere Trades mit Candle Sync Pro! Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen in verschiedenen Zeitrahmen? Hätten Sie gerne einen klareren Überblick über die wahre Richtung des Marktes? "Candle Sync Pro" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sichere und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen! Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Rauschen und ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen , indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart v
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie intelligentes Handeln mit dem Smart Signal Generator Haben Sie genug vom Rätselraten bei Ihrem Handel? Der Smart Signal Generator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, das Ihre Strategie vereinfacht und Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es handelt sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein System, das Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegssignale liefert, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Vertrauen stärken. Hauptvorteile und Merkmale Intelligente Sign
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indikatoren
Trendumkehr-Meister Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Präzision Sind Sie es leid, wichtige Marktumkehrungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? "Trend Reversal Master" ist ein intelligenter MQL4-Indikator, der Ihnen hilft, potenzielle Trendwechsel mit Zuversicht und Klarheit zu erkennen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus zwei Welten: den dynamischen Parabolic SAR (PSAR) und den robusten Exponential Moving Average
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Trend Hunter Ultimate Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Trend Hunter Ultimate ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen klare, präzise Handelssignale liefert. Dieses Tool basiert auf einer bewährten Strategie, die mehrere gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator kombiniert, und ist Ihr Schlüssel zur Identifizierung von Trend- und Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkma
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Finden Sie Ihre Trading-Richtung mit Signal Compass Pro ! Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt zu erraten? Signal Compass Pro ist Ihre Antwort. Dieser Indikator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr persönlicher Kompass auf den Finanzmärkten. Durch die Kombination von drei leistungsstarken Momentum-Indikatoren - CCI, WPR und Force Index - liefern wir bestätigte Handelssignale, die klarer, zuverlässiger und weniger anfällig für "Rauschen" sind. Hauptmerkmale & Vorteile Bestätigte Signale: K
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indikatoren
Dynamischer Farb-Fibonacci-Indikator Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Zeichnens und Aktualisierens von Fibonacci-Levels in Ihrem Chart zu automatisieren. Es passt sich automatisch an Markttrends an und liefert klare visuelle Hinweise und Warnungen, die Ihnen bei der Analyse von Kursbewegungen helfen. Hauptmerkmale Adaptive Farben: Die Fibonacci-Linien ändern automatisch ihre Farbe, um den aktuellen Trend widerzuspiegeln. Sie erscheinen blau bei Aufwärtstrends und rot bei Abwärts
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit dem Visual Trend Ribbon Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, die wahre Richtung des Marktes zu erkennen? Das Visual Trend Ribbon ist Ihre Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Marktrauschen und gibt Ihnen ein klares, visuelles Verständnis des Trends, damit Sie mit Zuversicht handeln können. Anstelle einer einzelnen, nachlaufenden Linie verwendet das Visual Trend Ribbon ein dynamisches Band aus mehreren
FREE
Momentum Master
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Master , dem intelligenten Indikator, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool liefert klare, umsetzbare Signale, indem es die Stärken mehrerer bewährter Indikatoren kombiniert. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie den Präzisionshandel. Momentum Master ist mehr als nur ein Signalanbieter; es ist Ihr persönlicher Marktanalyst. Er nutzt eine einzigartige Kombination aus gleitenden Durchsc
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilitys
Fibonacci Auto Trend Detection EA Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das die Fibonacci-Prinzipien in Kombination mit Risikomanagement nutzt. Er wurde entwickelt, um Handelsein- und -ausstiege basierend auf dynamischen Fibonacci-Levels zu automatisieren und gleichzeitig integrierte Risikokontrollen einzubauen. Wichtiger Hinweis: Dieser EA benötigt den Indikator Fibonacci Auto Trend Detection , um zu funktionieren. Hauptmerkmale Automatisierte Handelsausführung:
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indikatoren
Der Master Trend Analyzer ist ein leistungsstarker und flexibler MetaTrader 4 (MT4) Indikator, der Händlern hilft, Trends über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte (MAs) aus verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm bietet dieses Tool einen klaren und umfassenden Überblick über die Markttrends, wodurch es einfacher wird, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, Trends zu bestätigen und fundierte Handelsents
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Apex Trend Detector! Sind Sie es leid, profitable Trades zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, auf dem volatilen Devisenmarkt zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Es ist an der Zeit, Ihr Handelsarsenal mit dem Apex Trend Detector aufzurüsten - dem intelligenten MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen! Der Apex Trend Detector ist nicht einfach nur ein w
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Ultimativer Signalgenerator: Ihr Vorteil auf dem Markt Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt auf dem Markt zu erraten? Der Ultimative Signalgenerator ist hier, um das zu ändern. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Handelsvorteil zu verschaffen, indem er zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale liefert. Es ist ein intelligentes, effektives Werkzeug, das Ihnen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen, damit Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren könne
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading mit WilliamsTrend Pro Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? WilliamsTrend Pro ist das ultimative Tool, das Ihnen hilft, mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des Williams %R-Oszillators mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter hilft Ihnen dieser Indikator, intelligenter und nicht härter zu handeln . Hören Sie auf, Ihre Ein- und Ausstiege in Frage zu stellen. WilliamsTr
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Stochastik mit Trendfilter: Präzise Signale Dies ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich zuverlässigere Signale vom klassischen Stochastik-Oszillator wünschen. Wie er funktioniert: Dieser Indikator verbessert die Standard-Stochastik durch Hinzufügen eines leistungsstarken Trendfilters. Er verwendet einen Exponential Moving Average (EMA), um die Gesamtrichtung des Marktes zu bestimmen. Der Indikator erzeugt nur dann ein Kaufsignal, w
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indikatoren
Catch The Turn: Das 5-Faktoren-Confluence-Handelssystem Haben Sie genug von widersprüchlichen Indikatoren und verpassten Einstiegen? Das Confluence Trading System ist Ihr komplettes Entscheidungsinstrument, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und mit hohem Vertrauen Einstiegssignale genau dann zu liefern, wenn eine große Marktbewegung beginnt. Die Kraft von 5-in-1 Confluence Hören Sie auf, im Zweifel zu handeln. Unsere proprietäre Engine eliminiert falsche Signale, ind
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indikatoren
Precision Entry Master: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Haben Sie es satt, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Der Precision Entry Master-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hochwertige Einstiegspunkte mit Zuversicht zu finden. Er kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysen, um Ihnen ein klares Signal zu geben, das Rauschen und falsche Signale herausfiltert, damit Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Unser einzigartiges System funktioniert, indem es de
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indikatoren
Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte! Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkenn
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indikatoren
Der Wave Rider-Indikator: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Sind Sie es leid, Marktbewegungen zu erraten? Der Wave Rider Indikator ist Ihre Lösung. Er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Leichtigkeit und Zuversicht profitable Trends zu erkennen. Was macht ihn so leistungsstark? Sehen Sie Trends klar und deutlich : Wave Rider vereinfacht komplexe Marktdaten, so dass Sie die Richtung des Trends leicht erkennen und intelligentere Entscheidungen treffen können. Rechtzeitige Signale
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indikatoren
Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator für MT4. Professionelles Tool für technische Trader. Die wichtigsten Vorteile Multi-Timeframe-Analyse - Betrachten Sie kritische Levels aus verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig Echtzeit-Warnungen - Sofortige Benachrichtigung, wenn sich wichtige Levels ändern Anpassbare Anzeige - Passen Sie Farben, Linienstile und Zeitrahmen an Ihre Strategie an Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit klaren visuellen Beschriftungen für alle Levels Hauptmer
Last High and Low
Andri Maulana
Indikatoren
Anzeige des letzten Höchst- und Tiefstwertes Merkmale Dynamische Hoch/Tief-Linien : Zeichnet automatisch horizontale Linien, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief über eine ausgewählte Anzahl vergangener Balken anzeigen. Anpassbare Rückblickperiode : Stellen Sie ein, wie viele Balken der Indikator analysiert, um Hochs/Tiefs zu finden. Visuelle Anpassung : Wählen Sie die Linienfarben (rot für Hochs, blau für Tiefs). Passen Sie den Linienstil (gestrichelt, durchgezogen usw.) und die Linie
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilitys
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die die Märkte mit Präzision und Zuversicht scalpen wollen. Mit fortschrittlichen ATR-basierten Strategien passt sich dieser EA dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet ein optimales und effektives Risikomanagement. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA vereinfacht die Verwaltung von Trades und beinhaltet intelligente Spread-Anpassungen für eine besser
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension