Entfesseln Sie den Präzisionshandel mit Ultimate Trend Sniper EA

Sind Sie es leid, Fehler beim manuellen Handel zu machen und die großen Marktbewegungen zu verpassen? Der Ultimate Trend Sniper EA ist Ihre Eintrittskarte zur mühelosen, hochpräzisen Trendverfolgung. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um die stärksten Trends mithilfe eines ausgeklügelten, volatilitätssensitiven Systems zu erkennen und zu nutzen, was Ihnen einen starken Vorteil auf dem Forex-Markt verschafft.

🔥 Gold Ready & Optimiert! Diese Version ist vorkonfiguriert und vollständig für den Handel mit Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Sie ist sofort einsatzbereit - befestigen Sie sie einfach an Ihrem Chart und lassen Sie sie arbeiten!

Wir haben diesen EA speziell für die Handelsbedingungen von Exness voroptimiert. Wenn Sie Exness verwenden, ist kein Setup erforderlich - laden Sie ihn einfach auf den Gold M5 Chart, und Sie können sofort handeln. Registrieren Sie Exness hier https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter Risikoprozentsatz (Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

🛠 Brauchst du Hilfe? Ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich bin hier, um dir bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

Warum Sie den Ultimate Trend Sniper EA brauchen:

Dies ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist ein komplettes Trendmanagementsystem, das auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt ist.

Fangen Sie die großen Bewegungen: Er nutzt ein doppelschichtiges Moving Average Crossover-System, um robuste Trendwechsel frühzeitig und präzise zu erkennen. Das bedeutet, dass Sie in den Markt einsteigen, wenn die Dynamik wirklich beginnt.

Handeln Sie intelligenter, nicht härter: Ein eingebauter EMA-Filter (basierend auf einem höheren Zeitrahmen, wie D1) stellt sicher, dass der EA nur in Richtung des dominanten, langfristigen Trends handelt und falsche Signale mit geringer Wahrscheinlichkeit herausfiltert.

Intelligentes Risikomanagement: Der EA verfügt über eine dynamische, wahrscheinlichkeitsbasierte Losgröße, die Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der Stärke des erkannten Signals anpasst. Stärkeres Signal = größerer potenzieller Gewinn (bei gleichzeitiger Einhaltung Ihres Risikolimits).

Schützen Sie Ihr Kapital: Die tägliche Cut-Loss-Funktion ist Ihr Sicherheitsnetz, das den Handel für den Tag automatisch stoppt, wenn eine festgelegte Verlustgrenze erreicht wird, und so Ihr verbleibendes Kapital sichert.

Sichern Sie Gewinne automatisch: Der ATR-Trailing-Stop ist ein entscheidender Faktor. Er wird nur dann aktiviert, wenn Ihr Handel einen bedeutenden Gewinnmeilenstein (z. B. ATR) erreicht hat, und nutzt dann die Marktvolatilität (ATR), um den Kurs zu verfolgen, wodurch Ihre Gewinne vor plötzlichen Umkehrungen geschützt werden, ohne den Handel vorzeitig zu beenden.

Vollständige Anpassung an Ihren Fingerspitzen

Wir wissen, dass jeder Trader anders ist. Aus diesem Grund ist der Ultimate Trend Sniper EA in hohem Maße anpassbar, so dass Sie seine Logik auf Ihr bevorzugtes Marktpaar und Ihre Strategie abstimmen können.

Wichtige anpassbare Parameter:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z. B. ). Einstellen, um ein festes Lot zu verwenden.

Lose: Feste Losgröße, wenn RiskPercentage auf gesetzt ist.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie ein bestimmtes Zeitfenster, in dem der EA Trades ausführen soll.

ATRPeriode: Zeitraum für die Average True Range, die zur Überprüfung der Marktvolatilität vor dem Einstieg verwendet wird.

ATRSchwellenwert: Mindest-ATR-Wert, der erforderlich ist, um zu bestätigen, dass die Marktvolatilität hoch genug für einen Handel ist.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periode und Chart-Zeitrahmen für den Haupttrendfilter EMA (z. B. EMA auf dem Daily-Chart ).

DailyCutLossPercent: Der maximale Prozentsatz Ihres täglichen Startguthabens, den Sie zu verlieren bereit sind, bevor alle Positionen geschlossen werden und der Handel für den Tag deaktiviert wird.

MA1_Periode / MA2_Periode: Die Perioden für die beiden gleitenden Durchschnitte, die für die wichtigsten Crossover-Signale verwendet werden.

ATR_Trailing_Multiplikator: Multiplikator, der zur Berechnung des Trailing-Stop-Abstandes verwendet wird, sobald er aktiviert ist (z. B. wird der Stop ATR-weit vom Preis entfernt platziert).

ATR_Profit_Multiplikator: Multiplikator für ATR, der das Mindestgewinnniveau bestimmt, das zur Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist (z. B. Aktivierung, wenn der Gewinn ATR erreicht).

TagBereich: Anzahl der vorangegangenen Tage, aus denen der Durchschnitt gebildet wird, um einen dynamischen Take-Profit-Abstand zu berechnen.

Sind Sie bereit, mit dem Raten aufzuhören und mit dem Snipen zu beginnen?

Lassen Sie nicht zu, dass der nächste große Trend an Ihnen vorbeizieht. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel und geben Sie Ihrem Kapital den Schutz und das Wachstumspotenzial, das es verdient. Mit dieser voroptimierten Version können Sie sofort und mit Zuversicht mit dem Goldhandel beginnen!

Laden Sie den Ultimate Trend Sniper EA jetzt herunter und verwandeln Sie Ihren Handelsansatz von manuellem Kampf in automatisierte Präzision!