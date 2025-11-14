Smart Scalpers Edge

🚀 Smart Scalper's Edge: Das Dreifach-Filter-Signal

Haben Sie es satt, falschen Signalen hinterherzulaufen? Der "Smart Scalper's Edge" ist Ihr unfairer Vorteil auf dem Markt, entwickelt für Händler, die Präzision und Bestätigung verlangen. Dieser Indikator verlässt sich nicht nur auf einen einfachen Crossover; er verwendet ein leistungsstarkes Dreifach-Bestätigungssystem, um das Rauschen herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten zu identifizieren. Verschaffen Sie sich die Klarheit, die Sie brauchen, um mit Vertrauen in den Markt einzusteigen!

🔥 Die wichtigsten Vorteile: Handeln Sie intelligenter, nicht härter

Rauschen herausfiltern, den Trend finden: Durch die Kombination der schnellen und langsamen CCI-Perioden mit dem leistungsstarken EMA 200 stellt dieser Indikator sicher, dass Sie nur im Einklang mit dem Haupttrend handeln, was Ihre Signalqualität erheblich verbessert.

Eingebaute Candlestick-Bestätigung: Kein Rätselraten mehr! Das System erfordert eine Bestätigung von drei aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen direkt am Punkt der CCI-Aktion, was Ihnen eine zusätzliche Überzeugungsschicht vor dem Einstieg gibt.

Verpassen Sie nie eine Gelegenheit: Dank der umfassenden Alarmfunktionen (Alarme, Benachrichtigungen und E-Mail) können Sie mehrere Charts und Zeitrahmen überwachen, ohne an Ihren Bildschirm gefesselt zu sein. Der Indikator benachrichtigt Sie, sobald ein verifiziertes Signal erscheint.

Klare Visualisierung, sofortige Einsicht: Die Pfeile werden direkt auf dem Chart eingezeichnet und zeigen Ihnen präzise Einstiegspunkte an. Ein minimalistisches Live-Dashboard bietet Ihnen außerdem ein sofortiges Status-Update über den aktuellen Trend, das Signal und die CCI-Metriken.

⚙️ Parameter zur individuellen Anpassung

Passen Sie den "Smart Scalper's Edge" mit diesen einfach zu handhabenden Eingaben an Ihren individuellen Handelsstil an:

CCI_Period1 (Schneller CCI): Legt die Periode für die schnellere Commodity Channel Index-Linie fest (Standard ist 14).

CCI_Periode2 (Langsamer CCI): Legt den Zeitraum für die langsamere, bestätigende Commodity-Channel-Index-Linie fest (Standardwert ist 50).

EMAFilter verwenden: Ein einfacher EIN/AUS-Schalter, um den leistungsstarken EMA-Trendfilter zu aktivieren oder zu deaktivieren.

EMAPeriode: Legt den Zeitraum für den Exponential Moving Average fest, der für die Filterung von Haupttrends verwendet wird (Standardwert ist 200).

EMAAngewandterPreis: Wählt die Preisdaten (Close, Open, High, Low, etc.) aus, die für die EMA-Berechnung verwendet werden sollen.

EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail: Legen Sie fest, über welche Alarmkanäle Sie Signale erhalten (Popup, mobile Benachrichtigung oder E-Mail).

AlertDelaySeconds: Verhindert wiederholte Warnungen, indem eine Mindestzeitverzögerung zwischen neuen Signalen festgelegt wird.

PfeilAbstand: Passt den vertikalen Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile vom Hoch/Tief der Kerze an, um eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Verschieben: Ermöglicht es Ihnen, die gesamte Indikatorausgabe horizontal zu verschieben.

💡 Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung Während der "Smart Scalper's Edge" präzise, gefilterte Signale liefert, können Sie maximale Ergebnisse erzielen, indem Sie ihn mit diesen leistungsstarken, von Maul Capitalindo entwickelten Analysetools kombinieren. Verbessern Sie Ihr Marktverständnis und treffen Sie noch sicherere Handelsentscheidungen: Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung Zweck: Identifiziert automatisch wichtige trendbasierte Unterstützungs- und Widerstandsebenen. Hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/market/product/146143

Letztes Hoch und Tief Zweck: Ermittelt kritische Kurswendepunkte der letzten Zeit, um Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele festzulegen. Hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/market/product/133711

Multi Timeframe Unterstützung Widerstand Zweck: Visualisiert die stärksten Preisbarrieren über verschiedene Zeitrahmen direkt auf Ihrem Chart. Hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/market/product/133662

Skalp Master Pro Zweck: Ein ausgezeichneter Begleiter für aggressives Scalping, der zusätzliche Momentum-basierte Signale liefert. Hier herunterladen: https: //www.mql5.com/en/market/product/134211

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie fortschrittliche Bestätigungen und Risikomanagement nahtlos in Ihre Strategie integrieren und so Ihren finanziellen Zielen näher kommen!





🎯 S ind Sie bereit, sich einen Vorteil zu verschaffen?

Hören Sie auf, blind zu handeln, und fangen Sie an, bestätigte, sichere Einstiege zu machen. Der "Smart Scalper's Edge" vereint das Beste aus Momentum-, Trend- und Price-Action-Analyse in einem nahtlosen Tool.

Laden Sie den Smart Scalper's Edge jetzt herunter und verändern Sie Ihr Trading!