🦅 Early Bird Breakout: Nutzen Sie die Macht der London Open

Sind Sie es leid, in unruhigen, unvorhersehbaren Märkten zu handeln? Der Early Bird Breakout ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um eines der zuverlässigsten und explosivsten Muster am Forex auszunutzen: den Asia Session Breakout. Dieser intelligente Indikator identifiziert automatisch die entscheidenden Kursniveaus, die während der ruhigen asiatischen Stunden festgelegt werden, und alarmiert Sie in dem Moment, in dem das große Volumen der Londoner/Europäischen Sitzung einen Trend entfacht!

Hauptmerkmale und Marktvorteil

Präzise Ausbruchssignale: Erhalten Sie klare, nicht übermalende KAUF- und VERKAUFS-Pfeile , sobald der Kurs aus dem asiatischen Hoch oder Tief ausbricht. Kein Rätselraten mehr - nur noch umsetzbare Handels-Setups.

Automatisches Level-Plotting: Der Indikator erledigt die harte Arbeit, indem er die Linien für das Asia Session High und das Asia Session Low sofort auf Ihrem Chart einzeichnet und verlängert. So kennen Sie immer die entscheidenden Pivot-Punkte für den Handelstag.

Post-Asia-Fokus : Der Indikator wurde entwickelt, um Sie vor Kursschwankungen zu schützen, und löst nur nach dem Ende der Asien-Sitzung Signale aus, so dass Sie sich auf die Stunden mit hohem Handelsvolumen und hoher Dynamik konzentrieren können.

Umfassendes Alarmsystem: Verpassen Sie nie wieder ein Setup, egal ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind. Sie erhalten sofortige, auf Ihre Präferenzen zugeschnittene Benachrichtigungen.

Einsicht in die Leistung: Ein Info-Panel auf dem Chart bietet einen schnellen Überblick über den aktuellen Sitzungsstatus, den Abstand zu den Ausbruchsniveaus in Pips und das aktuelle Signal.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Nutzen Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z.B.: - Fibonacci Auto-Trend-Erkennung Hier herunterladen - Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen - Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen - Scalp Master Pro Hier herunterladen Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analyse verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Hören Sie auf zu beobachten, fangen Sie an zu handeln!

Die besten Strategien sind die einfachsten. Der Early Bird Breakout-Indikator fasst ein bewährtes institutionelles Handelsmuster in einem leistungsstarken Tool zusammen. Er ist perfekt für Händler, die von der Volatilität und dem morgendlichen Momentum profitieren möchten.

Laden Sie den Early Bird Breakout noch heute herunter und schließen Sie sich dem klugen Geld an, das genau weiß, wann und wo der Tagestrend beginnen wird!

Anpassungsparameter (Eingaben)

Passen Sie den Indikator an Ihren spezifischen Handelsstil und Ihre Serverzeitzone an: