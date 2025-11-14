Hören Sie auf zu raten, beginnen Sie zu handeln: Wir stellen den Premium MA Signal Indikator vor!

Haben Sie genug von verwirrenden Charts und gemischten Signalen, die Sie Geld kosten? Der Premium MA Signal-Indikator ist Ihre Lösung. Er wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu durchbrechen und klare, zuverlässige Handelssignale direkt auf Ihrem Chart zu liefern. Es handelt sich nicht nur um einen einfachen gleitenden Durchschnitt, sondern um ein komplettes, professionelles Trendanalysesystem, mit dem Sie mühelos Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen können.

Dies ist Ihre Chance, mit dem Trend zu handeln, unterstützt durch einen bewährten Filtermechanismus. Lassen Sie sich die nächste profitable Bewegung nicht entgehen - laden Sie das Premium MA Signal noch heute herunter und beginnen Sie, intelligenter zu handeln, nicht härter!

Leistungsstarke Funktionen und Vorteile

Die Hauptstärke dieses Indikators liegt in seinen gefilterten Pfeilsignalen. Sie erhalten nur dann klare Kauf-/Verkaufspfeile, wenn das primäre MA-Signal mit einem leistungsstarken EMA-Filter übereinstimmt. Dies reduziert die Anzahl der Fehlsignale drastisch und stellt sicher, dass Sie nur Trades mit eindeutiger Bestätigung eingehen.

Um maximale Flexibilität zu gewährleisten, bietet dieser Indikator 5 MA-Typen in einem. Sie können den gleitenden Durchschnitt wählen, der perfekt zu Ihrer Strategie passt: SMA, EMA, SMMA, LWMA oder den sanften, reaktionsschnellen LSMA (Least Squares Moving Average). Sie erhalten die vollständige Kontrolle, um Ihre Analyse zu optimieren.

Sie erhalten auch einen hocheffektiven , anpassbaren EMA-Trendfilter. Standardmäßig wird der zuverlässige 200-Perioden-EMA verwendet, um den Haupttrend zu erkennen. Diese leistungsstarke Funktion stellt sicher, dass Sie nur Kaufsignale in einem bestätigten Aufwärtstrend und Verkaufssignale in einem bestätigten Abwärtstrend annehmen, so dass Sie sicher auf der richtigen Seite des Marktes bleiben.

VerpassenSie dank unserer umfassenden Warnungennie wieder eine Handelsmöglichkeit. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen durch Popup-Benachrichtigungen, mobile Push-Benachrichtigungen und E-Mail. Auf diese Weise bleiben Sie mit dem Markt in Verbindung und können Trades zeitnah ausführen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Schließlich bietet der Indikator eine visuelle Trendfärbung. Die MA-Linie auf Ihrem Chart ändert sofort die Farbe, um den aktuellen Trend anzuzeigen - Gold für Aufwärtsbewegungen und Rot für Abwärtsbewegungen. Dieses sofortige visuelle Feedback macht die Marktanalyse schnell und mühelos.

Unterstützen Sie Ihre Entscheidungsfindung: Verwenden Sie zusätzliche Indikatoren für maximale Ergebnisse, wie z. B.:

- Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung Hier herunterladen

- Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen

- Multi Timeframe Support Resistance Hier herunterladen

- Scalp Master Pro Hier herunterladen

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Übernehmen Sie die Kontrolle: Indikator-Parameter

Mit dem Premium MA Signal haben Sie das Steuer in der Hand und können die Parameter vollständig anpassen:

MA-Einstellungen

MAPeriode : Legen Sie die Rückblick-Periode für Ihren gleitenden Durchschnitt fest (Standard ist 14).

MATyp : Wählen Sie Ihre bevorzugte MA-Berechnungsmethode (0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA, 4=LSMA).

MAAngewandterPreis: Wählen Sie die für die MA-Berechnung verwendeten Kursdaten (Close, Open, High, Low, etc.).

Trendfilter-Einstellungen

EMAFilter verwenden : Schalten Sie einfach den sekundären Trendfilter EIN oder AUS (Standardeinstellung ist Wahr).

EMAPeriode : Geben Sie die Periode für den EMA-Filter an (Standardwert ist 200, eine leistungsstarke Einstellung für langfristige Trends).

EMAAngewandterPreis: Wählen Sie die Preisdaten aus, die für den EMA-Filter verwendet werden (Standardwert ist der Schlusskurs).

Einstellungen für Warnung und Anzeige

AktivierenBenachrichtigen : Benutzen Sie dies als Hauptschalter, um alle Alarme EIN oder AUS zu schalten.

SendAlert, SendApp, SendEmail : Individuelle Steuerung von Popup-, Mobile-Push- und E-Mail-Warnungen.

AlertDelaySeconds : Legen Sie eine Mindestzeitverzögerung zwischen den Signalen fest (Standardwert: 60 Sekunden), um störende, ständige Alarme zu vermeiden.

AuslöserKerze : Wählen Sie, ob das Signal anhand der aktuellen oder der vorherigen Kerze berechnet werden soll.

PfeilAbstand : Passen Sie den Abstand der Kauf-/Verkaufspfeile von der Kerze an, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Verschiebung: Wenden Sie eine horizontale Verschiebung auf die Indikatorlinien an, falls gewünscht.

🚀 Sind Sie bereit, mit Zuversicht zu handeln?

Verlassen Sie sich nicht länger auf Vermutungen, sondern führen Sie Ihre Trades mit der Überzeugung aus, die sich aus gefilterten, bestätigten Signalen ergibt. Der Premium-MA-Signal-Indikator vereinfacht Ihren Entscheidungsprozess und erweitert sofort Ihr Analyse-Toolkit.

Laden Sie den Premium MA Signal Indikator jetzt herunter und profitieren Sie von einem klareren und profitableren Handel!