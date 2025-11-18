Precision Pulse

Precision Pulse: Trendfolge-Indikator mit hoher Überzeugungskraft 🎯

Precision Pulse ist ein fortschrittlicher, multifaktorieller Trendfolgeindikator, der entwickelt wurde, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu liefern, indem er den langfristigen Trend, das kurzfristige Momentum und die überkauften/überverkauften Bedingungen rigoros aufeinander abstimmt. Er minimiert Marktgeräusche und "Whipsaws", indem er verlangt, dass alle grundlegenden Komponenten konvergieren, bevor er ein Einstiegssignal erzeugt.

Signalmechanik: Der Kern der Präzision

Precision Pulse gewährleistet die Handelsqualität durch einen zweistufigen, rigorosen Filterungsprozess, der den Anspruch "Präzision" mit konkreten Mechanismen rechtfertigt:

Schritt 1: Eiserne Trendbestätigung (gleitender Durchschnittsfilter)

Der Indikator stellt einen unbestreitbaren, etablierten Trend fest, indem er unruhige oder konsolidierende Marktbedingungen herausfiltert. Er verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) über 50 Perioden, die aus dem Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs abgeleitet werden, alle relativ zu einem EMA über 100 Perioden. Ein gültiger Trend wird nur bestätigt, wenn die folgende strenge Ausrichtung erfüllt ist:

  • Aufwärtstrend (Voraussetzung: Kaufsignal): Der EMA(50, Hoch), der EMA(50, Tief) und der EMA(50, Schluss) müssen alle über dem EMA(100, Schluss) liegen.

  • Baisse-Trend (Voraussetzung: Verkaufssignal): Der EMA(50, Hoch), der EMA(50, Tief) und der EMA(50, Schluss) müssen alle unter dem EMA(100, Schluss) positioniert sein.

Diese Multi-EMA-Prüfung reduziert Fehlsignale erheblich, da sie sicherstellt, dass die gesamte Preisspanne vollständig an der Haupttrendrichtung ausgerichtet ist.

Schritt 2: Optimales Einstiegs-Timing (Stochastische Momentum-Verschiebung)

Sobald der Trend bestätigt ist, wartet der Indikator auf den idealen Einstiegszeitpunkt für einen Pullback mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Stochastik-Oszillator wird verwendet, um einen vorübergehenden Rücksetzer gegen den Trend zu erkennen, gefolgt von einem Momentum-Shift zurück in die Trendrichtung:

  • Kaufsignal-Auslöser: Der Trend ist zinsbullisch (Schritt 1 ist zutreffend) UND der Stochastik Oszillator verlässt den überverkauften Bereich und kreuzt wieder nach oben.

  • Verkaufssignal Auslöser: Der Trend ist bärisch (Schritt 1 ist wahr) UND der Stochastik Oszillator verlässt den überkauften Bereich und kreuzt wieder nach unten.

Wenn beide komplexen Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein klarer, eindeutiger Kauf- oder Verkaufspfeil direkt auf dem Chart.

Hauptmerkmale & Anpassung

Eindeutige visuelle Signale

Klare Kauf- und Verkaufspfeile erscheinen sofort im Chart. Sie können den visuellen Abstand des Pfeils vom Kursbalken mit dem Parameter ArrowOffset einstellen und die gesamte Anzeige des Indikators mit Shift verschieben. Mit der Einstellung TriggerCandle können Sie wählen, ob das Signal an der aktuellen Kerze (früher, aber riskanter) oder an der vorherigen Kerze (bestätigt) ausgelöst werden soll.

Umfassendes Alarmsystem

Verpassen Sie nie wieder eine bestätigte Einstellung mit integrierten Benachrichtigungen. Der Parameter EnableNotify fungiert als Hauptschalter für alle Benachrichtigungen. Sie können unabhängig voneinander umschalten:

  • Plattform Pop-up-Benachrichtigungen ( SendAlert )

  • Mobile Push-Benachrichtigungen ( SendApp )

  • E-Mail-Warnungen (SendEmail)

    Um Alarm-Spam zu verhindern, wird mit AlertDelaySeconds eine Verzögerung (Standardwert: 60 Sekunden) zwischen den Benachrichtigungen festgelegt.

Leicht anpassbare Parameter

Alle Kernzeiträume sind anpassbar, um sie perfekt an Ihren Handelsstil und Ihr Asset anzupassen:

  • Trend-Einstellungen: Die Geschwindigkeit des primären gleitenden Durchschnitts wird durch EMA50_Periode (Standardwert 50) und der Master-Trendfilter durch EMA100_Periode (Standardwert 100) festgelegt.

  • Momentum-Einstellungen (Stochastik): Die Funktion des stochastischen Oszillators wird durch Stochastic_K (legt die primäre Periode fest, Standardwert 14), Stochastic_D (legt die Periode der Signallinie fest, Standardwert 3) und Stochastic_Slowing (legt den internen Glättungsfaktor fest, Standardwert 3) gesteuert.

Erweitern Sie Ihre Analyse

Für Benutzer, die eine maximale Bestätigung wünschen, arbeitet Precision Pulse außergewöhnlich gut in Verbindung mit anderen Analysetools:

- Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung Hier herunterladen

- Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen

- Multi Timeframe Unterstützung Widerstand Download hier

- Scalp Master Pro Hier herunterladen

Laden Sie Precision Pulse noch heute herunter, und hören Sie auf, den Markt zu beobachten, und beginnen Sie, ihn mit hohem Vertrauen und statistisch ausgerichteten Trendeinträgen zu handeln.

HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indikatoren
Ein Trendindikator auf der Grundlage des Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden. Der Hull Moving Average ist eine verbesserte Variante des gleitenden Durchschnitts, die den Zeitpunkt der Trendumkehr recht genau anzeigt. Er wird häufig als Signalfilter verwendet. Durch die Kombination von zwei Arten von gleitenden Hull-Durchschnitten können diese Vorteile besser genutzt werden: Der HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während der HMA mit einer schnellen Periode die kurzfr
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indikatoren
Der Indikator muss im gleichen Ordner wie Dash abgelegt werden, um den Alarmfilter mit Heiken Aish zu aktivieren. Nachdem Sie den Indikator heruntergeladen haben, kopieren Sie ihn in denselben Ordner, damit Dash den Indikator lesen kann. Es ist nicht notwendig, den Indikator in den Chart einzufügen. Dies dient nur dazu, dass Dash nach Signalen sucht und die Kauf- und Verkaufsrichtung des Indikators anzeigt. Prüfen Sie, ob der Pfad des Indikators in Dash korrekt ist.
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Indikatoren
SIE KÖNNEN JETZT KOSTENLOSE VERSIONEN UNSERER KOSTENPFLICHTIGEN INDIKATOREN HERUNTERLADEN. ES IST UNSERE ART DER RÜCKGABE AN DIE GEMEINSCHAFT! >>> HIER GEHT'S ZUM DOWNLOAD Dieses System ist ein Heiken Ashi System basierend auf RSI Berechnungen. Das System ist ein kostenloses Open-Source-Skript, das ursprünglich auf TradingView von JayRogers veröffentlicht wurde. Wir haben uns die Freiheit genommen, das Kiefer-Skript in einen Mq4-Indikator zu konvertieren. Wir haben auch eine neue Funktion hinz
FREE
TradingSessions
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator zeigt drei Handelssitzungen in verschiedenen Farben auf dem Hintergrund des Charts an. Eröffnung - Schließung London, New York, Tokio als Standard. Anwendung Für einen erfolgreichen Handel ist es wichtig, den Beginn und das Ende der Handelssitzungen mit der höchsten Liquidität zu kennen, da der Kurs zu dieser Zeit die größten Bewegungen macht. Funktionen Standardeinstellungen - Handelssitzungen in London, New York und Tokio. Möglichkeit, eigene Limits für Handelssitzungen festzul
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indikatoren
Das Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4 ist ein kostenloses Add-On und eine großartige Bereicherung für Ihren Matrix Arrow Indicator MT4 . Es zeigt das aktuelle Matrix Arrow Indicator MT4 -Signal für 5 benutzerdefinierte Zeitrahmen und für insgesamt 16 veränderbare Symbole/Instrumente. Der Benutzer hat die Möglichkeit, jeden der 10 Standardindikatoren, aus denen der Matrix Arrow Indicator MT4 besteht, zu aktivieren/deaktivieren. Alle der 10 Standardindikatorattribute sind ebenfalls
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indikatoren
Stat Monitor ist ein guter Informationsindikator. Vorteile des Indikators: Der Indikator liefert nützliche Informationen - den aktuellen Spread, die Kosten für ein Lot des Symbols, den Trading Leverage und die empfohlene Lotgröße für den Handel. Sie können den Indikator auf der MetaTrader 4-Handelsplattform eines beliebigen Brokers verwenden. Der Indikator liefert nützliche Informationen. Version des Stat Monitor Indikators für MetaTrader 5 Ich wünsche Ihnen allen viel Glück beim Handel und s
FREE
R 2EMA Color
Rwy Ksyby
5 (2)
Indikatoren
Der R 2EMA Color Indikator für MT4 liefert solide Handelssignale basierend auf dem Crossover von 2 EMAs. Wichtige Punkte Wenn der Preis die beiden grünen EMAs kreuzt und über ihnen schließt, erzeugt dies ein Kaufhandelssignal. Wenn der Preis die beiden roten EMAs kreuzt und über ihnen schließt, entsteht ein Verkaufssignal. Der R 2EMA Color Forex Indikator macht es noch einfacher festzustellen, wann es Zeit zum Kaufen und Verkaufen ist Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die 2 EMA-Linien grün werde
FREE
FFx ParabolicSAR
Eric Venturi-Bloxs
4.67 (3)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indikatoren
Dochte AufAb Ziel GJ Wicks UpDown Target GJ ist auf das Devisenpaar GJ spezialisiert . Täglich abrupte Auf- und Abwärtsbewegungen in der Eröffnungsspanne. Der Handel mit Ausbrüchen in der Londoner und New Yorker Sitzung wird empfohlen. Leitfaden Idee für eine Einstiegsstrategie: Schritt 1 - Ausbruch (Achtung: Handeln Sie auf der London Session und New York Session) Schritt 2 - Ausbruch beginnt (Handeln Sie nach Ihrem Handelsplan) Schritt 3 - Schließen Sie Ihre Order teilweise und setzen Sie
FREE
FFx Fractals
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
MultiCurrencyLite
Hao-Wei Lee
Utilitys
Broker & Account Info / Network Connection / Historical Order Benchmarks / Market Watch Symbols / Current Order Status Features: 1. Symbol's Trading Privileges - Vergewissern Sie sich, dass das Symbol handelbar ist. 2. Order Execution Mode - Überprüfen Sie die Ausführungsart des Brokers. 3. Trade Session Hours - Überprüfen Sie die Handelszeiten. 4. Min/Max Lot Sizes - Überprüfen Sie den zulässigen Lot-Bereich. 5. Max Pending Orders - Bestätigen Sie die maximal zulässige Anzahl der Pending Ord
FREE
Arlene Sessions Backgrounds
Joaquin Nicolas Metayer
Indikatoren
Arlene Sessions Background ist ein Indikator, der je nach Session farbige Rechtecke auf dem Chart zeichnet, innerhalb der Preisspanne, die sich bewegt hat, und wenn sich die Sessions überschneiden, wird es in einer Farbe gemalt, die die Mischung der Farben der jeweiligen Sessions sein wird. Sie können die Version 2 hier sehen: https: //www.mql5.com/en/market/product/68934 Eingaben AnzahlderTage AsienBeginn AsienEnde AsienFarbe EurBeginn EurEnde EurFarbe USABeginn USAEnde USAColor Wenn Sie nur
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Toby-Strategie >> Die Mutterkerze, die eine größere Spanne hat als die vorherigen sechs Kerzen. Eine vertikale Linie zeigt die letzte Toby-Kerze mit den Zielen, die oben und unten angezeigt werden. Bei der Strategie geht es darum, dass der Schlusskurs außerhalb der Spanne der Toby-Kerze liegt, um die 3 Ziele zu erreichen, wobei das wahrscheinlichste Ziel das Ziel 1 ist, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gewinne zurückhalten und Ihren Stop-Loss verwalten.
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indikatoren
Wenn Sie 1% Ihres Kontos riskieren möchten, geben Sie einfach die Einstiegs-, Ziel- und Stop-Werte ein und Sie erhalten die Lotgröße, die Sie verwenden können, um nur den gewählten Prozentsatz zu verlieren. Sie können auch einen festen Wert wählen. Dieses Tool hilft Ihnen bei der Konsistenz, denn Sie können nur dann konsistent sein, wenn Sie konsistent handeln und mit festen Verlustwerten einsteigen, es ist ein UNMÖGLICHER Weg, konsistent zu sein!!!!
FREE
Large Price MT4
Nino Guevara Ruwano
Indikatoren
Für Händler ist die Beobachtung von Kursbewegungen eine ständige Aufgabe, denn jede Kursbewegung bestimmt, welche Maßnahmen als nächstes ergriffen werden müssen. Dieser einfache Indikator hilft den Händlern, die Kurse in einem größeren Format klarer darzustellen. Der Benutzer kann die Schriftgröße einstellen und die Farbe wählen, die im Diagramm angezeigt werden soll. Es gibt drei Farboptionen, die für die Anzeige im Diagramm ausgewählt werden können.
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitys
Scalping Day Trading Unterstützung Utility Scalping One MT4 kostenlos Eine Position wird mit einer Taste angezeigt. Anzeige von P & L, Lot und Point in Echtzeit. Es ist möglich, die Anzeige der Positionen von nur Chart-Währungen und allen Währungspaaren zu wechseln (die kostenlose Version hat nur 3 Positionen) Unterstützt automatische Identifikation in Japanisch und Englisch Die Notation der Kontowährung entspricht Dollar, Euro, Pfund, Yen (automatische Erkennung) Die Funktion zum Zeichnen der
FREE
BEP and Average Level
Stefanus Wardoyo
5 (1)
Indikatoren
Ich habe diesen kostenlosen Indikator erstellt, um Ihnen zu helfen, Ihren BUY / SELL Average und BEP Level in Ihrem Chart darzustellen. Ziehen Sie ihn einfach auf Ihr Diagramm, und Sie können das Niveau sehen und Ihren Handel besser planen. Es ist nützlich, wenn Sie eine Durchschnittsposition oder sogar eine Absicherungsposition haben, so dass Sie Ihren Handel besser planen können und nicht erneut manuell berechnen müssen. Verwenden Sie es kostenlos, und bitte hinterlassen Sie einen Kommentar, w
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitys
Intelligenter Lot-Size-Rechner und Handelsassistent für den mobilen Handel Überblick: Dies ist das Werkzeug, das jeder Trader auf dem Markt haben muss, egal ob Sie Scalper, Swing Trader, Day Trader oder langfristiger Trader sind. Dieses On-The-Go Trading-Tool hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben und sich von den täglichen Aufgaben des Handelsmanagements zu befreien. 1. die Berechnung der richtigen Losgröße für eine Position, um ein kontrolliertes Risiko einzugehen 2. jeden Handel zu verwalten u
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitys
Der schnellste Weg, um die Periode zu ändern. Geeignet für Trader, die viele Charts und Zeitrahmen verwenden. Größe, Form und Farbe können angepasst werden. Eingaben Parameter Ecke - Wählen Sie die Ecke des Charts Standard ist "Rechte untere Chartecke". Color - Hintergrundfarbe der Schaltfläche ColorText - Textfarbe der Schaltfläche ColorOn - Hintergrundfarbe des Buttons für die aktuelle Periode ColorOnText - Textfarbe der Schaltfläche für die aktuelle Periode Schriftart - Arial, Verdana... Fon
FREE
Telegram Order
Agus Santoso
Utilitys
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – Intelligenter Trade-Manager & Telegram-Benachrichtigungstool für MT4 Telegram Order ist ein intelligenter Trade-Manager und ein Benachrichtigungstool für MetaTrader 4. Es überwacht automatisch alle Ihre Orders (Markt- und Pending-Orders), sendet detaillierte Benachrichtigungen an Telegram (optional mit Screensho
FREE
Unstoppable Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Entschlüsseln Sie unaufhaltsame Signale : Ihr Vorteil beim Handel Hören Sie auf zu raten und fangen Sie an, mit Vertrauen zu handeln! Der Indikator Unstoppable Signals (BB-AO-MACD System) ist Ihr All-in-One-Tool, um hochwahrscheinliche Marktbewegungen zu erkennen. Wir haben die Kraft von drei bewährten Indikatoren - Bollinger Bands (BB) , Awesome Oscillator (AO) und MACD - in einem einfachen System vereint, das Ihnen bestätigte, nicht nachmalende Signale direkt auf Ihrem Chart liefert. Warum
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
Monitor by LRR
Luiz Rogerio Reine
Utilitys
Unser EA wurde entwickelt, um das Konto des Benutzers zu überwachen und nützliche Informationen über den Saldo, den Nettosaldo und den aktuellen Drawdown für den Tag und den Monat zu liefern. Darüber hinaus liefert er detaillierte Informationen über die tägliche, vortägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Performance, die dem Nutzer helfen, die Effektivität seiner Handelsstrategie zu bewerten. Eines der einzigartigen Merkmale unseres EA ist, dass er den Gewinn am Ende jeder Operation im
FREE
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Smart Trend Tracer
Andri Maulana
3.75 (4)
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Smart Trend Tracer Haben Sie es satt, sich im Marktrauschen zu verlieren? Sind Sie bereit, die klarsten Trends mit höchster Genauigkeit zu finden? Wir stellen Ihnen den Smart Trend Tracer vor, das ultimative Tool, das das Durcheinander durchbricht und die profitabelsten Marktschwankungen aufzeigt. Er ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator, sondern Ihr persönlicher Leitfaden zum Erkennen von Trends, sobald sie sich bilden, und gibt Ihnen die Sicherheit, int
FREE
Ultimate Trend Sniper
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem ultimativen Trend Sniper Sind Sie es leid, große Marktbewegungen zu verpassen? Möchten Sie Trends mit laserartiger Präzision erkennen? Der Ultimate Trend Sniper ist ein leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Indikator, der Ihnen genau dabei helfen soll. Er ist nicht einfach nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen einen klaren Vorteil auf dem Markt verschafft. Hauptmerkmale & Vorteile: Präzise
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indikatoren
Signal King: Ihr oberster Trendindikator Fühlten Sie sich jemals verloren im Lärm des Marktes? Der "Signal King"-Indikator durchbricht das Chaos und liefert Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trendindikator, sondern ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen einen Vorteil verschafft, indem es den robusten Supertrend mit einem zuverlässigen EMA-Filter kombiniert. Der Supertrend zeichnet sich dadurch aus, das
FREE
Keltner Signals Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Keltner Signals Pro: Klüger handeln, mehr verdienen! Keltner Signals Pro jetzt auch im EA-Format. Jetzt herunterladen. Verbessern Sie Ihre Handelsgenauigkeit und eliminieren Sie falsche Signale mit Keltner Signals Pro - dem fortschrittlichen und dennoch intuitiven Indikator, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die beständige Gewinne anstreben! Haben Sie genug von irreführenden Handelssignalen? Keltner Signals Pro kombiniert auf meisterhafte Weise die Stärke der Keltner-Kanäle zur Identif
FREE
Golden Trend Finder
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Golden Trend Finder Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Golden Trend Finder ist der All-in-One-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil auf dem Markt verschafft. Er ist nicht nur ein weiteres Tool, sondern ein leistungsstarker Signalgenerator, der mehrere fortschrittliche Indikatoren kombiniert, um Ihnen klare, bestätigte Handelsmöglichkeiten zu bieten. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein intelligentes System, das Ihnen genau sagt
FREE
Trend Sensing Pro
Andri Maulana
5 (1)
Indikatoren
Erschließen Sie sich intelligenteres Trading mit Trend-Sensing Pro Haben Sie genug von verwirrenden Charts und späten Signalen? Trend-Sensing Pro ist ein leistungsstarker und dennoch einfacher Indikator, der Ihnen hilft, Markttrends mit kristallklarer Klarheit zu erkennen. Er kombiniert die Sanftheit eines EMA (Exponential Moving Average) mit einer einzigartigen Kerzenvisualisierung, die Ihnen eine klare, rauschfreie Sicht auf die Marktrichtung bietet. Warum Sie Trend-Sensing Pro lieben werden S
FREE
Candle Sync Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie klügere Trades mit Candle Sync Pro! Haben Sie genug von widersprüchlichen Signalen in verschiedenen Zeitrahmen? Hätten Sie gerne einen klareren Überblick über die wahre Richtung des Marktes? "Candle Sync Pro" ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um sichere und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen! Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Rauschen und ermöglicht es Ihnen, das Gesamtbild zu sehen , indem er Kerzen mit höherem Zeitrahmen direkt auf Ihrem aktuellen Chart v
FREE
Golden Fractal Cross
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Goldenen Fraktalkreuz Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder in Frage zu stellen? Hätten Sie gerne ein klares, zuverlässiges System, das Sie bei Ihren Entscheidungen unterstützt? Wir stellen Ihnen den Goldenen Fraktal-Kreuz vor - einen leistungsstarken und benutzerfreundlichen Indikator, der Ihnen hilft, Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen. Es handelt sich hierbei nicht um einen weiteren Durchschnittsindikator, sondern um
FREE
Trend Reversal Master
Andri Maulana
Indikatoren
Trendumkehr-Meister Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Präzision Sind Sie es leid, wichtige Marktumkehrungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? "Trend Reversal Master" ist ein intelligenter MQL4-Indikator, der Ihnen hilft, potenzielle Trendwechsel mit Zuversicht und Klarheit zu erkennen. Dieses leistungsstarke Tool kombiniert das Beste aus zwei Welten: den dynamischen Parabolic SAR (PSAR) und den robusten Exponential Moving Average
FREE
Visual Trend Ribbon
Andri Maulana
Indikatoren
Transformieren Sie Ihr Trading mit dem Visual Trend Ribbon Sind Sie es leid, die großen Bewegungen zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, die wahre Richtung des Marktes zu erkennen? Das Visual Trend Ribbon ist Ihre Lösung. Dieser leistungsstarke Indikator durchbricht das Marktrauschen und gibt Ihnen ein klares, visuelles Verständnis des Trends, damit Sie mit Zuversicht handeln können. Anstelle einer einzelnen, nachlaufenden Linie verwendet das Visual Trend Ribbon ein dynamisches Band aus mehreren
FREE
Smart Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie intelligentes Handeln mit dem Smart Signal Generator Haben Sie genug vom Rätselraten bei Ihrem Handel? Der Smart Signal Generator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, das Ihre Strategie vereinfacht und Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Es handelt sich nicht um einen weiteren Indikator, sondern um ein System, das Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Einstiegssignale liefert, die Ihnen Zeit sparen und Ihr Vertrauen stärken. Hauptvorteile und Merkmale Intelligente Sign
FREE
Trend Hunter Ultimate
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie Ihren Vorteil mit Trend Hunter Ultimate Sind Sie es leid, Ihre Trades immer wieder zu hinterfragen? Trend Hunter Ultimate ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen klare, präzise Handelssignale liefert. Dieses Tool basiert auf einer bewährten Strategie, die mehrere gleitende Durchschnitte und den Stochastik-Oszillator kombiniert, und ist Ihr Schlüssel zur Identifizierung von Trend- und Umkehrchancen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkma
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft von Trend Strength Pro Erschließen Sie mit Trend Strength Pro , dem ultimativen Tool zur Visualisierung der Marktdynamik, eine neue Ebene der Klarheit für Ihren Handel. Hören Sie auf zu raten und erkennen Sie die wahre Stärke eines Trends mit einem einzigen Blick. Unser eleganter und intuitiver Indikator hilft Ihnen, klügere und sicherere Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptvorteile und Funktionen Sofortige Erkennung der Trendstärke : Unser farbkodiertes Histogramm zei
FREE
Signal Compass Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Finden Sie Ihre Trading-Richtung mit Signal Compass Pro ! Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt zu erraten? Signal Compass Pro ist Ihre Antwort. Dieser Indikator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr persönlicher Kompass auf den Finanzmärkten. Durch die Kombination von drei leistungsstarken Momentum-Indikatoren - CCI, WPR und Force Index - liefern wir bestätigte Handelssignale, die klarer, zuverlässiger und weniger anfällig für "Rauschen" sind. Hauptmerkmale & Vorteile Bestätigte Signale: K
FREE
Master Trend Analyzer
Andri Maulana
Indikatoren
Der Master Trend Analyzer ist ein leistungsstarker und flexibler MetaTrader 4 (MT4) Indikator, der Händlern hilft, Trends über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Durch die Kombination mehrerer gleitender Durchschnitte (MAs) aus verschiedenen Zeitrahmen in einem Diagramm bietet dieses Tool einen klaren und umfassenden Überblick über die Markttrends, wodurch es einfacher wird, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu identifizieren, Trends zu bestätigen und fundierte Handelsents
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection
Andri Maulana
Indikatoren
Dynamischer Farb-Fibonacci-Indikator Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Zeichnens und Aktualisierens von Fibonacci-Levels in Ihrem Chart zu automatisieren. Es passt sich automatisch an Markttrends an und liefert klare visuelle Hinweise und Warnungen, die Ihnen bei der Analyse von Kursbewegungen helfen. Hauptmerkmale Adaptive Farben: Die Fibonacci-Linien ändern automatisch ihre Farbe, um den aktuellen Trend widerzuspiegeln. Sie erscheinen blau bei Aufwärtstrends und rot bei Abwärts
Momentum Master
Andri Maulana
Indikatoren
Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Momentum Master , dem intelligenten Indikator, der Ihnen hilft, die Märkte mit Zuversicht zu steuern. Dieses leistungsstarke Tool liefert klare, umsetzbare Signale, indem es die Stärken mehrerer bewährter Indikatoren kombiniert. Verabschieden Sie sich vom Rätselraten und begrüßen Sie den Präzisionshandel. Momentum Master ist mehr als nur ein Signalanbieter; es ist Ihr persönlicher Marktanalyst. Er nutzt eine einzigartige Kombination aus gleitenden Durchsc
FREE
Fibonacci Auto Trend Detection EA
Andri Maulana
Utilitys
Fibonacci Auto Trend Detection EA Dieser Expert Advisor (EA) ist ein Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das die Fibonacci-Prinzipien in Kombination mit Risikomanagement nutzt. Er wurde entwickelt, um Handelsein- und -ausstiege basierend auf dynamischen Fibonacci-Levels zu automatisieren und gleichzeitig integrierte Risikokontrollen einzubauen. Wichtiger Hinweis: Dieser EA benötigt den Indikator Fibonacci Auto Trend Detection , um zu funktionieren. Hauptmerkmale Automatisierte Handelsausführung:
FREE
Stochastic Market Master
Andri Maulana
Indikatoren
Meistern Sie Ihre Markteintritte und -austritte! Haben Sie genug von verwirrenden, verrauschten Indikatoren, die Ihnen falsche Signale liefern? Der Stochastic Market Master wurde entwickelt, um das Rauschen zu durchbrechen und Ihnen kristallklare Handelsmöglichkeiten direkt zu liefern. Dieses leistungsstarke Tool verwendet ein einzigartiges Verfahren zur doppelten Glättung, um genauere Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, die Ihnen helfen, Trendumkehrungen mit Zuversicht und Präzision zu erkenn
FREE
Ultimate Signal Generator
Andri Maulana
Indikatoren
Ultimativer Signalgenerator: Ihr Vorteil auf dem Markt Sind Sie es leid, Ihren nächsten Schritt auf dem Markt zu erraten? Der Ultimative Signalgenerator ist hier, um das zu ändern. Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen einen klaren Handelsvorteil zu verschaffen, indem er zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale liefert. Es ist ein intelligentes, effektives Werkzeug, das Ihnen hilft, sichere Entscheidungen zu treffen, damit Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren könne
FREE
Catch the Turn
Andri Maulana
1 (1)
Indikatoren
Catch The Turn: Das 5-Faktoren-Confluence-Handelssystem Haben Sie genug von widersprüchlichen Indikatoren und verpassten Einstiegen? Das Confluence Trading System ist Ihr komplettes Entscheidungsinstrument, das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und mit hohem Vertrauen Einstiegssignale genau dann zu liefern, wenn eine große Marktbewegung beginnt. Die Kraft von 5-in-1 Confluence Hören Sie auf, im Zweifel zu handeln. Unsere proprietäre Engine eliminiert falsche Signale, ind
FREE
Apex Trend Detector
Andri Maulana
Indikatoren
Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem Apex Trend Detector! Sind Sie es leid, profitable Trades zu verpassen? Fällt es Ihnen schwer, auf dem volatilen Devisenmarkt zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte zu finden? Es ist an der Zeit, Ihr Handelsarsenal mit dem Apex Trend Detector aufzurüsten - dem intelligenten MT4-Indikator, der entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu durchdringen und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu erkennen! Der Apex Trend Detector ist nicht einfach nur ein w
FREE
Precision Signals
Andri Maulana
Indikatoren
Stochastik mit Trendfilter: Präzise Signale Dies ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sich zuverlässigere Signale vom klassischen Stochastik-Oszillator wünschen. Wie er funktioniert: Dieser Indikator verbessert die Standard-Stochastik durch Hinzufügen eines leistungsstarken Trendfilters. Er verwendet einen Exponential Moving Average (EMA), um die Gesamtrichtung des Marktes zu bestimmen. Der Indikator erzeugt nur dann ein Kaufsignal, w
FREE
Precision Entry Master
Andri Maulana
Indikatoren
Precision Entry Master: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Haben Sie es satt, Ihre Trades immer wieder neu zu bewerten? Der Precision Entry Master-Indikator wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, hochwertige Einstiegspunkte mit Zuversicht zu finden. Er kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysen, um Ihnen ein klares Signal zu geben, das Rauschen und falsche Signale herausfiltert, damit Sie sich auf die besten Gelegenheiten konzentrieren können. Unser einzigartiges System funktioniert, indem es de
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indikatoren
Der ultimative Trading-Begleiter: Jenseits der Bänder Sind Sie es leid, wichtige Marktbewegungen zu verpassen? Unser Indikator, Beyond the Bands , ist die Lösung, auf die Sie gewartet haben. Dieses leistungsstarke Tool nutzt die klassische Bollinger-Band-Strategie und erweitert sie um einen intelligenten EMA-Filter, der Ihnen genauere und zuverlässigere Signale als je zuvor liefert. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden und falsche Signal
FREE
WilliamsTrend Pro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading mit WilliamsTrend Pro Sind Sie bereit, Ihr Trading auf die nächste Stufe zu heben? WilliamsTrend Pro ist das ultimative Tool, das Ihnen hilft, mit Präzision und Zuversicht hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des Williams %R-Oszillators mit einem 200-Perioden-EMA-Trendfilter hilft Ihnen dieser Indikator, intelligenter und nicht härter zu handeln . Hören Sie auf, Ihre Ein- und Ausstiege in Frage zu stellen. WilliamsTr
FREE
Wave Rider
Andri Maulana
Indikatoren
Der Wave Rider-Indikator: Ihr Schlüssel zu sicherem Handel Sind Sie es leid, Marktbewegungen zu erraten? Der Wave Rider Indikator ist Ihre Lösung. Er ist ein intelligentes Werkzeug, das Ihnen hilft, mit Leichtigkeit und Zuversicht profitable Trends zu erkennen. Was macht ihn so leistungsstark? Sehen Sie Trends klar und deutlich : Wave Rider vereinfacht komplexe Marktdaten, so dass Sie die Richtung des Trends leicht erkennen und intelligentere Entscheidungen treffen können. Rechtzeitige Signale
FREE
Multi Time frame Support Resistance
Andri Maulana
Indikatoren
Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator für MT4. Professionelles Tool für technische Trader. Die wichtigsten Vorteile Multi-Timeframe-Analyse - Betrachten Sie kritische Levels aus verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig Echtzeit-Warnungen - Sofortige Benachrichtigung, wenn sich wichtige Levels ändern Anpassbare Anzeige - Passen Sie Farben, Linienstile und Zeitrahmen an Ihre Strategie an Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung mit klaren visuellen Beschriftungen für alle Levels Hauptmer
Last High and Low
Andri Maulana
Indikatoren
Anzeige des letzten Höchst- und Tiefstwertes Merkmale Dynamische Hoch/Tief-Linien : Zeichnet automatisch horizontale Linien, die das höchste Hoch und das niedrigste Tief über eine ausgewählte Anzahl vergangener Balken anzeigen. Anpassbare Rückblickperiode : Stellen Sie ein, wie viele Balken der Indikator analysiert, um Hochs/Tiefs zu finden. Visuelle Anpassung : Wählen Sie die Linienfarben (rot für Hochs, blau für Tiefs). Passen Sie den Linienstil (gestrichelt, durchgezogen usw.) und die Linie
Scalp Master Pro
Andri Maulana
Utilitys
Scalp Master Pro. Scalp Master Pro ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA), der für Trader entwickelt wurde, die die Märkte mit Präzision und Zuversicht scalpen wollen. Mit fortschrittlichen ATR-basierten Strategien passt sich dieser EA dynamisch an die Marktbedingungen an und gewährleistet ein optimales und effektives Risikomanagement. Egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, dieser EA vereinfacht die Verwaltung von Trades und beinhaltet intelligente Spread-Anpassungen für eine besser
