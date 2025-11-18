Precision Pulse: Trendfolge-Indikator mit hoher Überzeugungskraft 🎯

Produktübersicht

Precision Pulse ist ein fortschrittlicher, multifaktorieller Trendfolgeindikator, der entwickelt wurde, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu liefern, indem er den langfristigen Trend, das kurzfristige Momentum und die überkauften/überverkauften Bedingungen rigoros aufeinander abstimmt. Er minimiert Marktgeräusche und "Whipsaws", indem er verlangt, dass alle grundlegenden Komponenten konvergieren, bevor er ein Einstiegssignal erzeugt.

Signalmechanik: Der Kern der Präzision

Precision Pulse gewährleistet die Handelsqualität durch einen zweistufigen, rigorosen Filterungsprozess, der den Anspruch "Präzision" mit konkreten Mechanismen rechtfertigt:

Schritt 1: Eiserne Trendbestätigung (gleitender Durchschnittsfilter)

Der Indikator stellt einen unbestreitbaren, etablierten Trend fest, indem er unruhige oder konsolidierende Marktbedingungen herausfiltert. Er verwendet drei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) über 50 Perioden, die aus dem Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs abgeleitet werden, alle relativ zu einem EMA über 100 Perioden. Ein gültiger Trend wird nur bestätigt, wenn die folgende strenge Ausrichtung erfüllt ist:

Aufwärtstrend (Voraussetzung: Kaufsignal): Der EMA(50, Hoch), der EMA(50, Tief) und der EMA(50, Schluss) müssen alle über dem EMA(100, Schluss) liegen.

Baisse-Trend (Voraussetzung: Verkaufssignal): Der EMA(50, Hoch), der EMA(50, Tief) und der EMA(50, Schluss) müssen alle unter dem EMA(100, Schluss) positioniert sein.

Diese Multi-EMA-Prüfung reduziert Fehlsignale erheblich, da sie sicherstellt, dass die gesamte Preisspanne vollständig an der Haupttrendrichtung ausgerichtet ist.

Schritt 2: Optimales Einstiegs-Timing (Stochastische Momentum-Verschiebung)

Sobald der Trend bestätigt ist, wartet der Indikator auf den idealen Einstiegszeitpunkt für einen Pullback mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der Stochastik-Oszillator wird verwendet, um einen vorübergehenden Rücksetzer gegen den Trend zu erkennen, gefolgt von einem Momentum-Shift zurück in die Trendrichtung:

Kaufsignal-Auslöser: Der Trend ist zinsbullisch (Schritt 1 ist zutreffend) UND der Stochastik Oszillator verlässt den überverkauften Bereich und kreuzt wieder nach oben.

Verkaufssignal Auslöser: Der Trend ist bärisch (Schritt 1 ist wahr) UND der Stochastik Oszillator verlässt den überkauften Bereich und kreuzt wieder nach unten.

Wenn beide komplexen Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein klarer, eindeutiger Kauf- oder Verkaufspfeil direkt auf dem Chart.

Hauptmerkmale & Anpassung

Eindeutige visuelle Signale

Klare Kauf- und Verkaufspfeile erscheinen sofort im Chart. Sie können den visuellen Abstand des Pfeils vom Kursbalken mit dem Parameter ArrowOffset einstellen und die gesamte Anzeige des Indikators mit Shift verschieben. Mit der Einstellung TriggerCandle können Sie wählen, ob das Signal an der aktuellen Kerze (früher, aber riskanter) oder an der vorherigen Kerze (bestätigt) ausgelöst werden soll.

Umfassendes Alarmsystem

Verpassen Sie nie wieder eine bestätigte Einstellung mit integrierten Benachrichtigungen. Der Parameter EnableNotify fungiert als Hauptschalter für alle Benachrichtigungen. Sie können unabhängig voneinander umschalten:

Plattform Pop-up-Benachrichtigungen ( SendAlert )

Mobile Push-Benachrichtigungen ( SendApp )

E-Mail-Warnungen (SendEmail) Um Alarm-Spam zu verhindern, wird mit AlertDelaySeconds eine Verzögerung (Standardwert: 60 Sekunden) zwischen den Benachrichtigungen festgelegt.

Leicht anpassbare Parameter

Alle Kernzeiträume sind anpassbar, um sie perfekt an Ihren Handelsstil und Ihr Asset anzupassen:

Trend-Einstellungen: Die Geschwindigkeit des primären gleitenden Durchschnitts wird durch EMA50_Periode (Standardwert 50) und der Master-Trendfilter durch EMA100_Periode (Standardwert 100) festgelegt.

Momentum-Einstellungen (Stochastik): Die Funktion des stochastischen Oszillators wird durch Stochastic_K (legt die primäre Periode fest, Standardwert 14), Stochastic_D (legt die Periode der Signallinie fest, Standardwert 3) und Stochastic_Slowing (legt den internen Glättungsfaktor fest, Standardwert 3) gesteuert.

Erweitern Sie Ihre Analyse

Für Benutzer, die eine maximale Bestätigung wünschen, arbeitet Precision Pulse außergewöhnlich gut in Verbindung mit anderen Analysetools:

- Automatische Fibonacci-Trend-Erkennung Hier herunterladen

- Letztes Hoch und Tief Hier herunterladen

- Multi Timeframe Unterstützung Widerstand Download hier

- Scalp Master Pro Hier herunterladen

Laden Sie Precision Pulse noch heute herunter, und hören Sie auf, den Markt zu beobachten, und beginnen Sie, ihn mit hohem Vertrauen und statistisch ausgerichteten Trendeinträgen zu handeln.