Azath EA ist ein automatisches Handelsprogramm, das speziell für den kurzfristigen Goldhandel (XAUUSD) auf der MT4-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt die Martingale-Strategie als Grundgerüst, macht sich die hochfrequenten Fluktuationseigenschaften des Goldmarktes zunutze, fängt geringfügige Intraday-Preisbewegungen des Goldes ein und strebt nach erheblichen Gewinnen durch Hochfrequenzhandel. Für Händler, die in den Goldmarkt einsteigen möchten, ist der Azath EA die ideale Wahl für den Handel.

Grundlegende Informationen

- Handels-Paar: XAUUSD (Gold)

- Zeitrahmen: Unbegrenzt (beliebige Zeitspanne)

- Mindesteinlage: 500 USD, 1000 USD oder mehr wird empfohlen

- Hebelwirkung: Minimum 1:50, 1:200 wird empfohlen

- Broker: Keine Beschränkung, ECN-Konto wird empfohlen

- Es wird empfohlen, einen VPS zu verwenden, um die Latenz zu reduzieren und einen 24/7-Betrieb zu gewährleisten

Einstellungen

Die Einstellungen (wichtig! Sowohl für Backtesting als auch für Live-Trading) bitte im Kommentarbereich oder per Privatnachricht mitteilen.

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie mir bitte eine private Nachricht im MQL5 Forum.