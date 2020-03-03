BTC Scalper X
- Experten
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
BTC Scalper X - Ihr bester Assistent beim Handel mit Bitcoin.
Ein vollautomatischer Berater, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Bitcoin-Währungspaar(BTCUSD) M5.
Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, kein Grid, Martingale, etc. Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen wichtiger Levels. (schnelles Scalping).
Empfehlungen:
- Handelspaar: Bitcoin (BTCUSD)
- Zeitrahmen: M5
- Mindesteinlage: 100$
- Handelshebel: 1:100 und höher
- Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread
- VPS: Verwenden Sie VPS, um den EA 24/7 arbeiten zu lassen
Hauptmerkmale:
- Nur eine Transaktion pro Instrument mit obligatorischer Schließung am Ende eines jeden Arbeitstages.
- Der Advisor arbeitet ausschließlich mit Pending Orders - die Ausführung erfolgt immer zum exakten Preis ohne Slippage.
- Jede Transaktion hat immer einen Take Profit und einen Stop Loss - ehrliche und transparente Arbeit mit einem vorab geklärten Ergebnis.
- Keine Martingale oder Grids - M1 Gold X verwendet keine gefährlichen Kapitalmanagementmethoden!
- Verwendet einen einzigartigen adaptiven Algorithmus, der auf dem Gesetz von Angebot und Nachfrage basiert.
- Schließt Positionen täglich für ein stabiles Risikomanagement.
Viel Spaß beim Handeln!