Advanced ORBS

ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem

Einführungspreis: $499 | Erhöht sich alle 5 Verkäufe um 25% - Sichern Sie sich jetzt Ihren Preis!

Smart Trading System mit intelligentem Schutz

Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem, das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading.

🎯 Hauptmerkmale:

Echtzeit-Markt-Scanner - Live-Chart-Analyse mit ATR- & ADX-Volatilitätsfiltern
High-Impact News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse (5 anpassbare Zeiten)
No Overtrade Protection - Nur eine Position auf einmal mit eingebauter Margin-Sicherheit
Vollständig anpassbare Eingaben - Passen Sie SL, TP, Losgröße, Risikoprozentsatz an Ihr Kapital anpassen
Niedriges Kapital - Handel ab 300 $ auf RAW/ECN-Konten
Enger Spread optimiert - Funktioniert perfekt mit ECN-, STP- und Low-Spread-Brokern

📊 Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem:

  • Gegenläufiger Einstieg bei SL mit 2x Losgröße
  • Wird fortgesetzt bis zum profitablen Handel
  • Automatische Rücksetzung bei Gewinn
  • Margin-sichere Ausführung
  • Kontrolle der maximalen Gewinntiefe

🎨 Verbessertes Dashboard:

Kontostatistiken, Gewinnrate, maximaler Drawdown, Gesamtgewinn in %, Eigenkapital, Saldo - alles in Echtzeit auf dem Diagramm angezeigt.

💼 Perfekt für:

  • Konten von $300 bis $100.000+
  • ECN/RAW/Standard-Konten
  • Händler, die eine automatische Wiederherstellung wünschen
  • Umgebungen mit geringer Streuung (EURUSD, XAUUSD, wichtige Paare)

Alle Eingaben einstellbar - Passen Sie den EA an IHRE Risikotoleranz und Kapitalgröße an!

⚡ Begrenzte Zeit Launch Pricing - Preis erhöht sich automatisch!

Kompatibel mit MT5 Build 3640+ | Netting Accounts | Vollständig getestet auf EURUSD & XAUUSD

🎯 INTELLIGENTES HANDELSSYSTEM MIT INTELLIGENTER ERHOLUNG

Fortgeschrittene ORB-Strategie (Opening Range Breakout), die mit einem Risikomanagement und Marktanalysetools auf institutionellem Niveau erweitert wurde.

⚡ SCHLÜSSEL-FEATURES

🔄 INTELLIGENTE RÜCKGEWINNUNG UND AUTOMATISCHES RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM

  • Automatische Gegenbuchung auf SL mit 2x Losgröße
  • Intelligente Erholungskette bis zum Erreichen des Gewinnziels
  • Eingebauter Margenschutz verhindert übermäßiges Leveraging
  • Auto-Reset bei profitablen Trades

🛡️ KEIN SCHUTZ VOR ÜBERTRAKTION

  • Ein-Handel-zu-einer-Zeit-Politik
  • Tägliches Gewinnziel mit automatischer Unterbrechung/Fortsetzung
  • Grenzen für die maximale Erholungstiefe
  • Spread-Filter verhindert kostspielige Einstiege

ECHTZEIT-CHART-SCANNER FÜR DIE LIVE-ANALYSE

  • ATR-basierter Volatilitäts-Scanner - Vermeidet geringe Volatilität und schwankende Märkte
  • ADX-Trendstärke-Filter - Handelt nur mit starken Trendbedingungen
  • Spread Stability Check - Sorgt für enge, stabile Spreads
  • Live-Dashboard zeigt Marktbedingungen in Echtzeit an

📰 FILTER FÜR HOCHRELEVANTE NACHRICHTEN

  • 5 anpassbare Zeitfenster für Nachrichten
  • Konfigurierbare Blackout-Perioden (vor/nach Nachrichten)
  • Automatische Handelsunterbrechung bei wichtigen Ereignissen
  • Schützt vor volatilen, durch Nachrichten ausgelösten Spitzenwerten

⚙️ VOLLSTÄNDIG ANPASSBARE EINGÄNGE

  • Risiko pro Handel (% des Eigenkapitals)
  • Stop Loss & Take Profit (Punkte)
  • Martingale-Multiplikator und maximale Schritte
  • Trailing TP-Aktivierung & Schrittgröße
  • Schwellenwerte für die Volatilität (ATR/ADX)
  • Pufferzonen für Retest-Einträge
  • Alle Timeframes werden unterstützt

💰 FLEXIBLE KAPITALANFORDERUNGEN

  • Start ab nur $100 auf Cent/Mikro-Konten
  • Optimiert für RAW- und ECN-Konten
  • Funktioniert mit JEDEM engen Spread-Broker
  • Aktienbasierte Losgröße passt sich dem Kontowachstum an

📈 HANDELSLOGIK

  1. ORB-Erkennung - Identifiziert das Hoch/Tief der H4/H8-Eröffnungsspanne
  2. Breakout-Bestätigung - Wartet auf einen sauberen Ausbruch über/unter die Range
  3. Retest Entry - Einstieg bei Pullback auf ORB-Niveau (Kauf über, Verkauf unter)
  4. Marktvalidierung - Prüft Volatilität, Trendstärke, Spread vor dem Einstieg
  5. Smart Trailing - Aktiviert nach Erreichen der Gewinnschwelle, sichert Gewinne
  6. Recovery Mode - Bei einem SL-Treffer wird ein Gegengeschäft mit 2x Lot auf SL-Kursniveau platziert
  7. Profit Reset - Jeder profitable Abschluss setzt das Recovery-System zurück

🎨 ERWEITERTE FUNKTIONEN

Echtzeit-Dashboard - Kontoinformationen, Eigenkapital, Guthaben, max. DD, Gesamtgewinn %, Gewinnrate
Marktzustandsanzeige - ATR, ADX, Nachrichtenstatus, Spread, aktuelles Lot
Farbcodierte Alarme - Grün (handelbar), Rot (blockiert), Orange (Warnung)
Vollständiges Statistik-Tracking - Lifetime-Performance-Metriken im Chart
Broker-Safe - Respektiert Stop-Levels, Freeze-Levels, Margin-Anforderungen
Log-Optimierung - Minimale Protokollierung verhindert Systemverlangsamungen

🔧 KONTO-KOMPATIBILITÄT

Raw Spread-Konten (0-1 Pip Spread)
ECN-Konten (kommissionsbasiert)
Standard-Konten (2-3 Pip Spread)
Cent-Konten ($100 Minimum)
Micro-Konten (kleines Kapital)
Netting & Hedging (MT5 alle Modi)

📊 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN

Konservativ:

  • Risiko: 0,1% pro Handel
  • Startkapital: $300+
  • Maximale Martingalschritte: 4
  • Symbole: EURUSD, GBPUSD

Gemäßigt:

  • Risiko: 0,5% pro Handel
  • Startkapital: $1000+
  • Maximale Martingalschritte: 5-6
  • Symbole: Wichtige Paare + XAUUSD

Aggressiv:

  • Risiko: 1-2% pro Handel
  • Startkapital: $5000+
  • Maximale Martingal-Schritte: 7
  • Symbole: Alle Majors + Metalle

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

✅ Testen Sie zuerst auf der Demo mit den Bedingungen Ihres Brokers
✅ Verwenden Sie VPS für den 24/7-Betrieb (empfohlen)
✅ Überwachen Sie die ersten Tage, um die Einstellungen zu optimieren
✅ Funktioniert am besten mit Brokern mit engen Spreads (<2 Pips)
✅ Stellen Sie die Nachrichtenzeiten entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers ein

🏆 WARUM SOLLTEN SIE DIESEN EA WÄHLEN?

✔️ Smart, Not Aggressive - Intelligente Erholung vs. Blind Martingale
✔️ Market-Aware - Won't trade poor conditions
✔️ Margin-Safe - Built-in Schutz verhindert Konto Blow-up
✔️ Fully Transparent - Sehen Sie alles auf dem Dashboard
✔️ Battle-Tested - Handles all market conditions
✔️ Professional Grade - Institutional-quality risk management

