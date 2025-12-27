Advanced ORBS
Experten
Dodong Christian Arnon
Version: 4.2
Aktualisiert: 27 Dezember 2025
Smart Trading System mit intelligentem Schutz
Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem, das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading.
🎯 Hauptmerkmale:
✅ Echtzeit-Markt-Scanner - Live-Chart-Analyse mit ATR- & ADX-Volatilitätsfiltern
✅ High-Impact News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse (5 anpassbare Zeiten)
✅ No Overtrade Protection - Nur eine Position auf einmal mit eingebauter Margin-Sicherheit
✅ Vollständig anpassbare Eingaben - Passen Sie SL, TP, Losgröße, Risikoprozentsatz an Ihr Kapital anpassen
✅ Niedriges Kapital - Handel ab 300 $ auf RAW/ECN-Konten
✅ Enger Spread optimiert - Funktioniert perfekt mit ECN-, STP- und Low-Spread-Brokern
📊 Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem:
- Gegenläufiger Einstieg bei SL mit 2x Losgröße
- Wird fortgesetzt bis zum profitablen Handel
- Automatische Rücksetzung bei Gewinn
- Margin-sichere Ausführung
- Kontrolle der maximalen Gewinntiefe
🎨 Verbessertes Dashboard:
Kontostatistiken, Gewinnrate, maximaler Drawdown, Gesamtgewinn in %, Eigenkapital, Saldo - alles in Echtzeit auf dem Diagramm angezeigt.
💼 Perfekt für:
- Konten von $300 bis $100.000+
- ECN/RAW/Standard-Konten
- Händler, die eine automatische Wiederherstellung wünschen
- Umgebungen mit geringer Streuung (EURUSD, XAUUSD, wichtige Paare)
Alle Eingaben einstellbar - Passen Sie den EA an IHRE Risikotoleranz und Kapitalgröße an!
Kompatibel mit MT5 Build 3640+ | Netting Accounts | Vollständig getestet auf EURUSD & XAUUSD
🎯 INTELLIGENTES HANDELSSYSTEM MIT INTELLIGENTER ERHOLUNG
Fortgeschrittene ORB-Strategie (Opening Range Breakout), die mit einem Risikomanagement und Marktanalysetools auf institutionellem Niveau erweitert wurde.
⚡ SCHLÜSSEL-FEATURES
🔄 INTELLIGENTE RÜCKGEWINNUNG UND AUTOMATISCHES RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM
- Automatische Gegenbuchung auf SL mit 2x Losgröße
- Intelligente Erholungskette bis zum Erreichen des Gewinnziels
- Eingebauter Margenschutz verhindert übermäßiges Leveraging
- Auto-Reset bei profitablen Trades
🛡️ KEIN SCHUTZ VOR ÜBERTRAKTION
- Ein-Handel-zu-einer-Zeit-Politik
- Tägliches Gewinnziel mit automatischer Unterbrechung/Fortsetzung
- Grenzen für die maximale Erholungstiefe
- Spread-Filter verhindert kostspielige Einstiege
ECHTZEIT-CHART-SCANNER FÜR DIE LIVE-ANALYSE
- ATR-basierter Volatilitäts-Scanner - Vermeidet geringe Volatilität und schwankende Märkte
- ADX-Trendstärke-Filter - Handelt nur mit starken Trendbedingungen
- Spread Stability Check - Sorgt für enge, stabile Spreads
- Live-Dashboard zeigt Marktbedingungen in Echtzeit an
📰 FILTER FÜR HOCHRELEVANTE NACHRICHTEN
- 5 anpassbare Zeitfenster für Nachrichten
- Konfigurierbare Blackout-Perioden (vor/nach Nachrichten)
- Automatische Handelsunterbrechung bei wichtigen Ereignissen
- Schützt vor volatilen, durch Nachrichten ausgelösten Spitzenwerten
⚙️ VOLLSTÄNDIG ANPASSBARE EINGÄNGE
- Risiko pro Handel (% des Eigenkapitals)
- Stop Loss & Take Profit (Punkte)
- Martingale-Multiplikator und maximale Schritte
- Trailing TP-Aktivierung & Schrittgröße
- Schwellenwerte für die Volatilität (ATR/ADX)
- Pufferzonen für Retest-Einträge
- Alle Timeframes werden unterstützt
💰 FLEXIBLE KAPITALANFORDERUNGEN
- Start ab nur $100 auf Cent/Mikro-Konten
- Optimiert für RAW- und ECN-Konten
- Funktioniert mit JEDEM engen Spread-Broker
- Aktienbasierte Losgröße passt sich dem Kontowachstum an
📈 HANDELSLOGIK
- ORB-Erkennung - Identifiziert das Hoch/Tief der H4/H8-Eröffnungsspanne
- Breakout-Bestätigung - Wartet auf einen sauberen Ausbruch über/unter die Range
- Retest Entry - Einstieg bei Pullback auf ORB-Niveau (Kauf über, Verkauf unter)
- Marktvalidierung - Prüft Volatilität, Trendstärke, Spread vor dem Einstieg
- Smart Trailing - Aktiviert nach Erreichen der Gewinnschwelle, sichert Gewinne
- Recovery Mode - Bei einem SL-Treffer wird ein Gegengeschäft mit 2x Lot auf SL-Kursniveau platziert
- Profit Reset - Jeder profitable Abschluss setzt das Recovery-System zurück
🎨 ERWEITERTE FUNKTIONEN
✅ Echtzeit-Dashboard - Kontoinformationen, Eigenkapital, Guthaben, max. DD, Gesamtgewinn %, Gewinnrate
✅ Marktzustandsanzeige - ATR, ADX, Nachrichtenstatus, Spread, aktuelles Lot
✅ Farbcodierte Alarme - Grün (handelbar), Rot (blockiert), Orange (Warnung)
✅ Vollständiges Statistik-Tracking - Lifetime-Performance-Metriken im Chart
✅ Broker-Safe - Respektiert Stop-Levels, Freeze-Levels, Margin-Anforderungen
✅ Log-Optimierung - Minimale Protokollierung verhindert Systemverlangsamungen
🔧 KONTO-KOMPATIBILITÄT
✅ Raw Spread-Konten (0-1 Pip Spread)
✅ ECN-Konten (kommissionsbasiert)
✅ Standard-Konten (2-3 Pip Spread)
✅ Cent-Konten ($100 Minimum)
✅ Micro-Konten (kleines Kapital)
✅ Netting & Hedging (MT5 alle Modi)
📊 EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN
Konservativ:
- Risiko: 0,1% pro Handel
- Startkapital: $300+
- Maximale Martingalschritte: 4
- Symbole: EURUSD, GBPUSD
Gemäßigt:
- Risiko: 0,5% pro Handel
- Startkapital: $1000+
- Maximale Martingalschritte: 5-6
- Symbole: Wichtige Paare + XAUUSD
Aggressiv:
- Risiko: 1-2% pro Handel
- Startkapital: $5000+
- Maximale Martingal-Schritte: 7
- Symbole: Alle Majors + Metalle
⚠️ WICHTIGE HINWEISE
✅ Testen Sie zuerst auf der Demo mit den Bedingungen Ihres Brokers
✅ Verwenden Sie VPS für den 24/7-Betrieb (empfohlen)
✅ Überwachen Sie die ersten Tage, um die Einstellungen zu optimieren
✅ Funktioniert am besten mit Brokern mit engen Spreads (<2 Pips)
✅ Stellen Sie die Nachrichtenzeiten entsprechend der Serverzeit Ihres Brokers ein
🏆 WARUM SOLLTEN SIE DIESEN EA WÄHLEN?
✔️ Smart, Not Aggressive - Intelligente Erholung vs. Blind Martingale
✔️ Market-Aware - Won't trade poor conditions
✔️ Margin-Safe - Built-in Schutz verhindert Konto Blow-up
✔️ Fully Transparent - Sehen Sie alles auf dem Dashboard
✔️ Battle-Tested - Handles all market conditions
✔️ Professional Grade - Institutional-quality risk management