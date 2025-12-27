Advanced ORBS

ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem

Smart Trading System mit intelligentem Schutz

Professionelle H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem, das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtrading.

🎯 Hauptmerkmale:

✅ Echtzeit-Markt-Scanner - Live-Chart-Analyse mit ATR- & ADX-Volatilitätsfiltern

✅ High-Impact News Filter - Vermeidet den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse (5 anpassbare Zeiten)

✅ No Overtrade Protection - Nur eine Position auf einmal mit eingebauter Margin-Sicherheit

✅ Vollständig anpassbare Eingaben - Passen Sie SL, TP, Losgröße, Risikoprozentsatz an Ihr Kapital anpassen

✅ Niedriges Kapital - Handel ab 300 $ auf RAW/ECN-Konten

✅ Enger Spread optimiert - Funktioniert perfekt mit ECN-, STP- und Low-Spread-Brokern

📊 Fortgeschrittenes Wiederherstellungssystem:

Gegenläufiger Einstieg bei SL mit 2x Losgröße

Wird fortgesetzt bis zum profitablen Handel

Automatische Rücksetzung bei Gewinn

Margin-sichere Ausführung

Kontrolle der maximalen Gewinntiefe

🎨 Verbessertes Dashboard:

Kontostatistiken, Gewinnrate, maximaler Drawdown, Gesamtgewinn in %, Eigenkapital, Saldo - alles in Echtzeit auf dem Diagramm angezeigt.

💼 Perfekt für:

Konten von $300 bis $100.000+

ECN/RAW/Standard-Konten

Händler, die eine automatische Wiederherstellung wünschen

Umgebungen mit geringer Streuung (EURUSD, XAUUSD, wichtige Paare)

Alle Eingaben einstellbar - Passen Sie den EA an IHRE Risikotoleranz und Kapitalgröße an!

Kompatibel mit MT5 Build 3640+ | Netting Accounts | Vollständig getestet auf EURUSD & XAUUSD





