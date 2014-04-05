Dynamic sinusoidal cycle projection
- Indikatoren
- Massimiliano Zin
- Version: 1.0
Dynamic Sinusoidal Cycles Projection von TradingCrossoverDynamicSinusoidal Cycles Projection ist ein von TradingCrossover entwickelter Indikator für MetaTrader 5, der Marktzyklen in einem separaten Fenster anzeigt. Basierend auf fünf zyklischen Perioden (10, 32, 64, 128 und 256 Balken), bietet er eine mechanische Analyse der Marktbewegungen mit sinusförmigen Projektionen. Hauptmerkmale:
- Fünf zyklische Perioden: Analysiert den Markt mit unterschiedlich langen Zyklen, die individuell aktiviert werden können.
- Zukunftsprojektion: Zeigt Prognosen bis zu 256 Takte im Voraus an.
- Anpassbare Eingaben: Passen Sie Skala, Zentrierung und Offset an, um den Indikator an jeden Vermögenswert anzupassen.
- Mechanische Anwendung: Ideal für Händler, die einen systematischen Ansatz für die zyklische Analyse suchen.
Dieser Indikator eignet sich perfekt für Devisen, Aktien und Kryptowährungen und bietet eine intuitive Schnittstelle für zyklusbasierte Strategien.
Haftungsausschluss: Der Dynamic Sinusoidal Cycles Projection-Indikator ist ein fortschrittliches Tool für die zyklische Analyse der Finanzmärkte. Um ihn effektiv nutzen zu können, werden Grundkenntnisse der zyklischen Analyse empfohlen. Der Indikator garantiert keine Gewinne und die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für die zukünftige Performance. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich und sollten den Indikator als Teil einer umfassenderen Handelsstrategie verwenden, indem sie ihn mit anderen Instrumenten und Analysen integrieren. TradingCrossover übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die aus der Verwendung dieses Indikators entstehen.Copyright © 2025 TradingCrossover