Dynamic sinusoidal cycle projection

Dynamic Sinusoidal Cycles Projection von TradingCrossoverDynamic

Sinusoidal Cycles Projection ist ein von TradingCrossover entwickelter Indikator für MetaTrader 5, der Marktzyklen in einem separaten Fenster anzeigt. Basierend auf fünf zyklischen Perioden (10, 32, 64, 128 und 256 Balken), bietet er eine mechanische Analyse der Marktbewegungen mit sinusförmigen Projektionen.

Hauptmerkmale

Fünf zyklische Perioden: Analysiert den Markt mit unterschiedlich langen Zyklen, die individuell aktiviert werden können.

Zukunftsprojektion : Zeigt Prognosen bis zu 256 Takte im Voraus an.

Anpassbare Eingaben : Passen Sie Skala, Zentrierung und Offset an, um den Indikator an jeden Vermögenswert anzupassen.

Mechanische Anwendung : Ideal für Händler, die einen systematischen Ansatz für die zyklische Analyse suchen.

Dieser Indikator eignet sich perfekt für Devisen, Aktien und Kryptowährungen und bietet eine intuitive Schnittstelle für zyklusbasierte Strategien.