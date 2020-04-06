Tornado Mt4 scalp

Tornado Mt4 scalp der bahnbrechende MT4 Expert Advisor verändert die Art und Weise, wie Sie mit den Währungspaarengbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. handeln! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 11 Jahren Handelserfahrung auf dem Devisenmarkt. Die aktuelle Version fügt eine Reihe von Funktionen hinzu, die dazu beitragen, die Konsistenz des Systems zu erhöhen. Handeln Sie mit der Scalping-Strategie auf dem M5-Zeitrahmen. Aufträge werden immer mit einem festen Stop-Loss- und Take-Profit-Level versehen.

  • Die Roboter verwenden keine potenziell riskanten Strategien. Einzige Handelsmethode, die auf strengen Regeln mit vollem Stop-Loss und Take-Profit basiert.
  • Tornado Mt4 scalp hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen überlegenen Ansatz zur Optimierung von Einstiegspunkten ab. Um Verluste zu begrenzen, verwendet EA feste Stop-Loss und Take-Profit für jeden Handel.
  • Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Strategist Scalping, das Risikomanagement zu optimieren und Verluste zu minimieren. Durch die Nutzung der Stärke des Handels mit mehreren Währungspaaren demonstriert er ein höheres Maß an Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Marktbedingungen.
  • Verwenden Sie VPS, um Ihren EA 24/7 laufen zu lassen (dringend empfohlen)

SETFILE herunterladen

NUR NOCH 05 EXEMPLARE ZU $50. NÄCHSTER PREIS IST $100

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M5
  • Mindesteinlage: $100
  • Konto-Typ: ECN, Raw oder Zero mit sehr niedrigen Spreads.
  • Makler: Exness, Tickmill, IC Markets

Empfohlene Installation

  • HandelsEinstellungen = Zeitrahmen5M/GBPUSD/EURAUD/EURCHF/USDCHF
  • Einstellungen = BOT hat keine magische Zahl, aber Sie können ea auf jeden beliebigen Chart ziehen
  • ZeitRahmen = 5
  • MaxSpannweite = 10
  • MaxSlippage = 3
  • Lose = 0.01
  • UseRisk = wahr
  • MaxRisiko = 5
  • StopVerlust = 30
  • MitnahmeGewinn = 10
FREE
EA Falcon
Renat Garaev
5 (2)
Experten
EA Falcon ist ein Algorithmus, der auf zwei Hauptstrategien basiert, die es Ihnen ermöglichen, in Richtung des Haupttrends zu handeln, indem Sie zusätzliche Funktionen verwenden, um den Handel sicherer und angemessener in Bezug auf Risiko und Gewinn zu machen. Strategien: - Asymmetrisches Fraktal. Benutzerdefinierter Indikator. - Lineare Regression. Ein benutzerdefinierter Indikator, der es dem EA ermöglicht, nur in Richtung des Haupttrends zu handeln. Funktionen: -Nachrichtenfilter. Ermög
Expert Robocode Pro MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet eine Trendstrategie, die auf zahlreichen technischen Indikatoren "Gleitender Durchschnitt" auf dem Zeitrahmen basiert: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Der Expert Advisor verwendet Elemente von Strategien wie Martingale, Grid und Averaging. Beim Handel können bis zu 3 Orders gleichzeitig für jedes Währungspaar eröffnet werden. Der EA verwendet einen Algorithmus zum teilweisen Schließen von Aufträgen und versteckte Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop. Ein
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
EA RSI Trading DCA
Truong Vu Van
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf Japan Candle Sticks und RSI Indikator. Kombiniert mit einigen Indikatoren, um Einstiegsmöglichkeiten zu erhalten. * Merkmale - Spreads Schutz, - Japan-Kerzenstäbchen - DCA bis zum Gewinn * Einstellung - Start Lots Größe = 0.01 für 2000$: - Minimale Lots-Größe = 0.01 - Maximaler Spread zum Einstieg (PiP) = 2 (in Pips) - Stoploss (PiP) = 150 Pips - MitnahmeGewinn (PiP) = 2 Pipse * Empfehlungen - Broker : Tickmill, Darwinex, ... (ECN-Konto mit niedrigen Spreads
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experten
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Elliot Waves Tracker
Irina Cherkashina
Experten
This universal expert advisor is based on our own Algorithm, which is based on effective and time-tested Elliot Wave Theory.  This   expert advisor   is ideal for working both on a flat and during sharp or protracted trend movements (thanks to the Martingale method, according to which averaging positions are opened in accordance with the multiplier and distance set in the settings for accepting a new signal). ATTENTION! CAREFULLY STUDY THE OPERATING PRINCIPLE AND AVAILABLE SETTINGS OF THE EXPER
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Experten
So funktioniert es Wenn der EA aktiv ist, analysiert er den Chart basierend auf dem Ausführungsmodus-Parameter. Wenn auf dem Chart keine offenen Positionen vorhanden sind, wird der EA eine Handelsposition basierend auf den Parametern eröffnen. Wenn der Trend bullisch ist, wird er eine Kaufposition eröffnen, und wenn er bärisch ist, wird er eine Verkaufsposition eröffnen. Zudem wird er eine Stop-Loss-Order in einem bestimmten Abstand vom Eröffnungspreis der Position platzieren, wenn die Stop-Lo
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Trend Range King
Frank Paetsch
Experten
DE — Trend Range EA: Das Beste aus zwei Welten (Trend + Mean Reversion) Weiterentwicklung des   5-Sterne-bewerteten Trend King EA   – bewährt auf höheren Timeframes (z. B.   H4 ) – jetzt kombiniert mit einer   starken Mean-Reversion-Technik   für Phasen ohne klaren Trend. Ergebnis: ein   robuster, barbasierter   Ansatz, der in beiden Marktregimen arbeiten kann. Highlights 2-Kern-Motor : Trend-Modul (ATR-normalisiertes EMA-Gap + Hysterese + RSI) & Range-Modul (ATR-Abweichung + RSI-Center; optiona
