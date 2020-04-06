Tornado Mt4 scalp
- Experten
- Van Hoa Nguyen
- Version: 3.3
- Aktivierungen: 15
Tornado Mt4 scalp der bahnbrechende MT4 Expert Advisor verändert die Art und Weise, wie Sie mit den Währungspaarengbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. handeln! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 11 Jahren Handelserfahrung auf dem Devisenmarkt. Die aktuelle Version fügt eine Reihe von Funktionen hinzu, die dazu beitragen, die Konsistenz des Systems zu erhöhen. Handeln Sie mit der Scalping-Strategie auf dem M5-Zeitrahmen. Aufträge werden immer mit einem festen Stop-Loss- und Take-Profit-Level versehen.
- Die Roboter verwenden keine potenziell riskanten Strategien. Einzige Handelsmethode, die auf strengen Regeln mit vollem Stop-Loss und Take-Profit basiert.
- Tornado Mt4 scalp hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen überlegenen Ansatz zur Optimierung von Einstiegspunkten ab. Um Verluste zu begrenzen, verwendet EA feste Stop-Loss und Take-Profit für jeden Handel.
- Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Strategist Scalping, das Risikomanagement zu optimieren und Verluste zu minimieren. Durch die Nutzung der Stärke des Handels mit mehreren Währungspaaren demonstriert er ein höheres Maß an Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Marktbedingungen.
- Verwenden Sie VPS, um Ihren EA 24/7 laufen zu lassen (dringend empfohlen)
Empfehlungen
- Zeitrahmen: M5
- Mindesteinlage: $100
- Konto-Typ: ECN, Raw oder Zero mit sehr niedrigen Spreads.
- Makler: Exness, Tickmill, IC Markets
Empfohlene Installation
- HandelsEinstellungen = Zeitrahmen5M/GBPUSD/EURAUD/EURCHF/USDCHF
- Einstellungen = BOT hat keine magische Zahl, aber Sie können ea auf jeden beliebigen Chart ziehen
- ZeitRahmen = 5
- MaxSpannweite = 10
- MaxSlippage = 3
- Lose = 0.01
- UseRisk = wahr
- MaxRisiko = 5
- StopVerlust = 30
- MitnahmeGewinn = 10