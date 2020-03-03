Bitcoin Scalper X


Bitcoin Scalper X - Ihr bester Assistent beim Handel mit Bitcoin.

Ein vollautomatischer Berater, der keine zusätzlichen Einstellungen benötigt, entwickelt für den Handel mit dem Bitcoin-Währungspaar(BTCUSD).

Verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden, kein Grid, Martingale, etc. Die Strategie basiert auf dem Durchbrechen wichtiger Levels. (schnelles Scalping).

Empfehlungen:

  • Handelspaar: Bitcoin (BTCUSD)
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindesteinlage: 100$
  • Handelshebel: 1:100 und höher
  • Broker: Jeder Broker mit niedrigem Spread
  • VPS: Verwenden Sie VPS, um den EA 24/7 arbeiten zu lassen


Wie kann man den Advisor testen?

Nur BTCUSD. Testen Sie den EA mit den Standardeinstellungen, aber Sie können das Lot auf einen Prozentsatz des Guthabens ändern.

Testen Sie den EA mit dem M5-Zeitrahmen.

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse bei verschiedenen Brokern variieren können. Ich empfehle Ihnen, den EA bei Ihrem Broker zu testen, bevor Sie ihn verwenden.


Hauptmerkmale:

  • Verwendet immer Stop Loss / Take Profit;
  • Keine Martingale / Gitter / Absicherung etc;
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir eine private Nachricht schreiben, ich bin immer gerne bereit zu helfen.

Viel Spaß beim Handeln!



