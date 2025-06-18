SwapWaiver MT5

Automatisiertes Swap-Gebühren-Management-Tool

SwapWaiver ist ein Dienstprogramm für Händler, die unnötige Swap-Gebühren, einschließlich der üblichen dreifachen Swap-Gebühren, vermeiden möchten. Es ist ideal für langfristige Händler, Carry-Trade-Strategien und Nutzer von islamischen (swapfreien) Konten, um Verwaltungsgebühren oder den Verlust der islamischen (swapfreien) Funktion zu vermeiden.

Hauptmerkmale:

  • Automatische Schließung und Wiedereröffnung von Positionen, bevor Swap-Gebühren anfallen

  • Behält die ursprünglichen Handelsparameter bei: Losgröße, TP, SL, magische Zahl

  • Eröffnet Trades zum gleichen Marktpreis mit einem Kommentar, der auf den ursprünglichen Einstieg hinweist

  • Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

  • Unterstützt mehrere offene Trades gleichzeitig

Wie es funktioniert:

Konfigurieren Sie einfach die Swap-Charge-Zeit entsprechend dem Zeitplan Ihres Brokers. SwapWaiver schließt und öffnet automatisch alle in Frage kommenden Positionen zu der von Ihnen festgelegten Zeit und hilft Ihnen, Übernacht- und Dreifach-Swap-Gebühren zu vermeiden.

Ideal für:

  • Händler, die ihre Swap-Kosten reduzieren möchten

  • Händler, die Carry Trades oder langfristige Strategien einsetzen

  • Händler mit swapfreien (islamischen) Konten, die einen automatischen Positions-Rollover benötigen oder Verwaltungsgebühren oder den Verlust islamischer (swapfreier) Funktionen aufgrund des Haltens von Positionen über einen längeren Zeitraum vermeiden wollen

  • Jeder, der ein effizientes Tool zur Automatisierung der Positionsverwaltung vor dem Swap sucht

Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zeitparameter auf der Grundlage der Swap-Gebühren Ihres Brokers einstellen.

