SwapWaiver MT5

Automatisiertes Swap-Gebühren-Management-Tool

SwapWaiver ist ein Dienstprogramm für Händler, die unnötige Swap-Gebühren, einschließlich der üblichen dreifachen Swap-Gebühren, vermeiden möchten. Es ist ideal für langfristige Händler, Carry-Trade-Strategien und Nutzer von islamischen (swapfreien) Konten, um Verwaltungsgebühren oder den Verlust der islamischen (swapfreien) Funktion zu vermeiden.

Hauptmerkmale:

Automatische Schließung und Wiedereröffnung von Positionen, bevor Swap-Gebühren anfallen

Behält die ursprünglichen Handelsparameter bei: Losgröße, TP, SL, magische Zahl

Eröffnet Trades zum gleichen Marktpreis mit einem Kommentar, der auf den ursprünglichen Einstieg hinweist

Vollständig automatisiert - kein manuelles Eingreifen erforderlich

Unterstützt mehrere offene Trades gleichzeitig

Wie es funktioniert:

Konfigurieren Sie einfach die Swap-Charge-Zeit entsprechend dem Zeitplan Ihres Brokers. SwapWaiver schließt und öffnet automatisch alle in Frage kommenden Positionen zu der von Ihnen festgelegten Zeit und hilft Ihnen, Übernacht- und Dreifach-Swap-Gebühren zu vermeiden.

Ideal für:

Händler, die ihre Swap-Kosten reduzieren möchten

Händler, die Carry Trades oder langfristige Strategien einsetzen

Händler mit swapfreien (islamischen) Konten, die einen automatischen Positions-Rollover benötigen oder Verwaltungsgebühren oder den Verlust islamischer (swapfreier) Funktionen aufgrund des Haltens von Positionen über einen längeren Zeitraum vermeiden wollen

Jeder, der ein effizientes Tool zur Automatisierung der Positionsverwaltung vor dem Swap sucht

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Zeitparameter auf der Grundlage der Swap-Gebühren Ihres Brokers einstellen.