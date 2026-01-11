APOLLO SIGNALS EA - PROFESSIONELLES KOPIERHANDELSSYSTEM

Senden Sie Ihre Handelssignale automatisch an Telegram





PRODUKTÜBERSICHT





Apollo Signals ist ein Expert Advisor, der Ihre MetaTrader 5 Handelsaktivitäten überwacht und automatisch professionelle Signale an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Telegram-Gruppe sendet. Egal ob Sie manuell handeln oder andere EAs verwenden, Apollo Signals erfasst jeden Handel mit präzisem Timing und formatiert sie in professionelle Signale für Ihre Follower.





LIZENZIERUNG & AKTIVIERUNG





Aktivierungs-Politik: Ihr Kauf beinhaltet eine bestimmte Anzahl von Aktivierungen, die die Installation auf verschiedenen Hardware- und Betriebssystemkonfigurationen ermöglichen. Selbst wenn der Verkäufer die Aktivierungsgrenzen nach Ihrem Kauf ändert, bleibt die ursprüngliche Anzahl der Aktivierungen für Ihren Kauf gültig.





Versions-Updates: Der Verkäufer kann aktualisierte Versionen mit einer anderen Funktionalität als ursprünglich beschrieben herausgeben. Updates sind manuell und liegen in Ihrem Ermessen - der EA führt keine automatischen Updates durch. Frühere Versionen bleiben bei Aktualisierungen nicht erhalten, erstellen Sie daher bei Bedarf Sicherungskopien. Bei neuen Aktivierungen wird immer die neueste Version installiert; ältere Versionen können nicht installiert werden.





Marktverfügbarkeit: Die Verwaltung kann dieses Produkt vorübergehend zur Überprüfung entfernen oder wenn der Verkäufer nicht mehr reagiert. Alle bestehenden Käufer behalten die Download- und Installationsrechte innerhalb ihrer verfügbaren Aktivierungen.





WIE DAS EA FUNKTIONIERT





Handelsüberwachung in Echtzeit

- Überwacht ALLE Währungspaare aus einem einzigen Chart-Anhang

- Erkennt Trades mit einer Aktualisierungsrate von 100ms für sofortige Erfassung

- Funktioniert mit manuellen Trades und anderen Expert Advisors

- Erfasst Einstiegskurs, Volumen, Stop Loss, Take Profit und Handelsrichtung





Signalübertragungsprozess

1. Erkennung von Trades: EA identifiziert neue Positionen sofort, wenn sie eröffnet werden

2. Datenverarbeitung: Extrahiert vollständige Handelsinformationen

3. Nachrichten-Formatierung: Erstellt eine professionelle Signalvorlage

4. Telegramm Zustellung: Sendet das formatierte Signal an den konfigurierten Kanal/die konfigurierte Gruppe





Format der Signalausgabe





🚀 APOLLO SIGNAL #1 🚀





📈 KAUFEN - EURUSD

💰 EINSTIEGSKURS: 1,08450

📊 VOLUME: 0.50 Lots

🛑 STOP-LOSS: 1.08250

🎯 GEWINNMITNAHME: 1.08850





📋 Handelsquelle: Manueller Handel

🎫 Ticket: 123456789

⏰ Uhrzeit: 2025.06.11 14:30





⚡ APOLLO SIGNALS

✨ Göttliche Handelspräzision

🎯 Verpassen Sie niemals Ihr Ziel

📡 Professionelle Signalausstrahlung





INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN





Software-Voraussetzungen

- MetaTrader 5 Plattform (beliebiger Broker)

- Telegram-Konto

- Stabile Internetverbindung

- Apollo Signals EA-Datei (.ex5)





MetaTrader 5 Einrichtung

1. WebRequest Einstellung: Aktivieren Sie "Allow WebRequest" in MT5 Tools → Options → Expert Advisors

2. Chart-Anhang: EA an JEDEN einzelnen Chart anhängen (Symbol spielt keine Rolle)

3. Einzelne Instanz: Führen Sie nur EINE Instanz aus, um doppelte Signale zu vermeiden.





TELEGRAMM-KONFIGURATION





Schritt 1: Telegram Bot erstellen

1. Öffnen Sie Telegram und suchen Sie nach @BotFather

2. Sende den Befehl: /newbot

3. Geben Sie den Bot-Namen ein: "Apollo Trading Signals" (oder Ihre Präferenz)

4. Benutzernamen eingeben: Muss mit "bot" enden (Beispiel: "ApolloTradingBot")

5. Speichern Sie das Bot-Token (Format: 1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz)





Schritt 2: Signal-Kanal/Gruppe erstellen





Für Channel (empfohlen):

1. Erstellen Sie einen neuen Telegram-Kanal

2. Nennen Sie ihn "Apollo Trading Signals" (Ihre Wahl)

3. Stellen Sie ihn als öffentlich oder privat ein

4. Fügen Sie Ihren Bot als Administrator hinzu

5. Erteilen Sie die Berechtigung "Nachrichten veröffentlichen".





Für Gruppen:

1. Erstellen Sie eine neue Telegram-Gruppe

2. Füge deinen Bot zu der Gruppe hinzu

3. Machen Sie den Bot zum Administrator mit Messaging-Rechten





Schritt 3: Chat-ID abrufen

1. Suchen Sie nach @userinfobot in Telegram

2. Starten Sie den Bot und senden Sie eine beliebige Nachricht

3. Leite eine Nachricht aus deinem Kanal an @userinfobot weiter

4. Kopieren Sie die Chat-ID (Kanäle beginnen mit -100)





EA PARAMETER KONFIGURATION





Eingabe-Parameter

- Bot-Token: Geben Sie Ihr Telegram-Bot-Token ein

- Chat-ID: Geben Sie Ihre Kanal-/Gruppen-Chat-ID ein

- Firmenname: Unterschrift Ihrer Handelsfirma

- Minimale Losgröße: Filtert Trades unterhalb dieser Größe

- Automatischer Modus: Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Signalübertragung

- Zeit-Filter: Aktive Stunden für die Signalübertragung festlegen





Dashboard-Steuerelemente

- Anzeige der Handelsüberwachung in Echtzeit

- Umschalter für den manuellen Modus

- Anzeige der Leistungsstatistiken

- Anzeige des Signalübertragungsstatus





BETRIEBSMODI





Automatischer Modus

- Überträgt automatisch alle erkannten Trades

- Filtert auf der Grundlage konfigurierter Parameter

- Arbeitet kontinuierlich während der Marktzeiten





Manueller Modus

- Ermöglicht die selektive Übertragung von Signalen

- Dashboard zeigt erkannte Trades zur Genehmigung an

- Volle Kontrolle darüber, welche Signale gesendet werden sollen





LEISTUNGSMERKMALE





Optimierung

- Speichereffiziente Algorithmen

- Leistungsstarke Handelserkennung

- Minimale MT5-Ressourcennutzung

- Fehlerbehandlung und Wiederherstellungssysteme





Überwachungs-Fähigkeiten

- Multi-Symbol-Überwachung von einem einzigen Chart aus

- Leistungsmetriken in Echtzeit

- Bestätigung der Signalübermittlung

- Statistiken zur Handelserfassung





FEHLERSUCHE





Häufige Setup-Probleme

- WebRequest deaktiviert: In den Einstellungen des MT5 Expert Advisors aktivieren

- Mehrere Instanzen: Nur eine EA-Instanz pro Konto verwenden

- Bot-Berechtigungen: Sicherstellen, dass der Bot Posting-Rechte im Kanal/der Gruppe hat

- Chat-ID-Format: Channel-IDs müssen mit -100 beginnen





Probleme mit der Signalübertragung

- Überprüfen Sie die Stabilität der Internetverbindung

- Bestätigen Sie die Richtigkeit des Telegram-Bot-Tokens

- Chat-ID-Format und Berechtigungen prüfen

- Sicherstellen, dass der Kanal/die Gruppe für den Bot zugänglich ist





BESTE PRAXIS





Für Signalanbieter

- Verwenden Sie beschreibende Kanalnamen

- Legen Sie klare Haftungsausschlüsse für den Handel fest

- Überwachen Sie die Bestätigung der Signalübermittlung

- Behalten Sie einen konsistenten Zeitplan für die Veröffentlichung bei





Für die Leistung

- Anhängen an ein Hauptpaar-Chart für Stabilität

- Überwachen Sie den EA-Status regelmäßig über das Dashboard

- Halten Sie die MT5-Plattform kontinuierlich am Laufen

- VPS für 24/7-Betrieb verwenden





Alle Parameternamen, Ausgabemeldungen und Schnittstellenelemente werden in Englisch angezeigt.