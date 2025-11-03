Shadow Breaker

PRODUKT

Name: SHADOW BREAKER GOLD PROFESSIONAL EA
Tagline: Regelbasierter Trendexperte für XAUUSD (Gold)

KATEGORIE

Experten → Trend

SYMBOL & ZEITRAHMEN

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

RISIKO UND STRATEGIE

  • Risiko-Typ: Auto-Lot mit Stop Loss / Take Profit

  • Strategie: Trendbasierter technischer Handel

  • Beschränkungen: Kein Martingal, kein Grid, kein Hedge, kein maschinelles Lernen

WAS IST SHADOW BREAKER?

  • Ein regelbasierter, trendfolgender Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

  • Arbeitet auf der Grundlage klarer, vordefinierter technischer Bedingungen.

  • Vermeidet hochriskante Handelsmethoden - jeder Handel folgt einer definierten, überprüfbaren Logik.

PREISINFORMATIONEN

Das Produkt folgt einemprogressiven Preismodell - die Preise können sich im Zuge der weiteren Entwicklung und der Einführung von Verbesserungen ändern.

Preisstufen (als Referenz):

  • Wachstum:$249

  • Nächste:$499

  • Endgültig:$999

Hinweis: Der Preisplan dient nur zur Information und kann sich je nach Updates und Benutzerfeedback ändern.

SCHLÜSSEL-FEATURES

  • Trendfolgende Einträge (kein Martingal, kein Raster, kein Hedge)

  • Automatische Losgrößenbestimmung für Kapitalschutz

  • Zwei Trailing-Stop-Modi (ATR-basiert oder Pip-basiert)

  • Risikoanpassung im Prop-Stil (tägliche Limits, strenge SL/TP)

  • Plug-and-Play-Setup - mit optimierten Standardeinstellungen (keine externen Set-Dateien erforderlich)

STRATEGIE-FOKUS

  • Auf Gold (XAUUSD) zugeschnittene Momentum-Trendlogik

  • Strenge Stop Loss / Take Profit Disziplin mit optionalem Trailing

  • Mehrere Filter für strukturierte, regelbasierte Ausführung

HANDELSLOGIK & SCHUTZMASSNAHMEN

  • Trendbasierte Einstiegsbestätigung

  • SL und TP werden auf jeden Handel angewendet

  • Optionaler integrierter Trailing-Stop

  • Kontrollierte Wiedereinstiegslogik für stabile Risikoexposition

  • Keine Martingal-, Grid- oder Hedge-Komponenten

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

  • Handels-Paar: Nur XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Empfohlenes Startguthaben: $500+ (je nach Risikopräferenz)

  • Ausführungsart: Marktausführung

  • Spread-Richtlinie: Getestet bis zu ~3,5 Pips

  • Plattform: MetaTrader 5 (niedrige Spreads und stabile Ausführung empfohlen)

WAS ES NICHT VERWENDET

  • Kein Grid

  • Kein Martingal

  • Kein Averaging

  • Keine Tick-Skalierung

  • Kein nachrichtenbasierter Handel

  • Kein maschinelles Lernen / KI-Vorhersagen

HINWEISE ZU TEST UND NUTZUNG

  • Verwenden Sie realistische Spread- und Slippage-Einstellungen für genaues Backtesting

  • Während der Ausführung von Strategy Tester kann das visuelle Dashboard zur Geschwindigkeitsoptimierung automatisch deaktiviert werden.

  • Visuelle Komponenten können über Eingabeparameter umgeschaltet werden

  • Nicht brokerspezifisch - Ergebnisse können je nach Ausführungsqualität und Marktbedingungen variieren


