Shadow Breaker
PRODUKT
Name: SHADOW BREAKER GOLD PROFESSIONAL EA
Tagline: Regelbasierter Trendexperte für XAUUSD (Gold)
KATEGORIE
Experten → Trend
SYMBOL & ZEITRAHMEN
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: H1
RISIKO UND STRATEGIE
Risiko-Typ: Auto-Lot mit Stop Loss / Take Profit
Strategie: Trendbasierter technischer Handel
Beschränkungen: Kein Martingal, kein Grid, kein Hedge, kein maschinelles Lernen
WAS IST SHADOW BREAKER?
Ein regelbasierter, trendfolgender Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Arbeitet auf der Grundlage klarer, vordefinierter technischer Bedingungen.
Vermeidet hochriskante Handelsmethoden - jeder Handel folgt einer definierten, überprüfbaren Logik.
PREISINFORMATIONEN
Das Produkt folgt einemprogressiven Preismodell - die Preise können sich im Zuge der weiteren Entwicklung und der Einführung von Verbesserungen ändern.
Preisstufen (als Referenz):
SCHLÜSSEL-FEATURES
Trendfolgende Einträge (kein Martingal, kein Raster, kein Hedge)
Automatische Losgrößenbestimmung für Kapitalschutz
Zwei Trailing-Stop-Modi (ATR-basiert oder Pip-basiert)
Risikoanpassung im Prop-Stil (tägliche Limits, strenge SL/TP)
Plug-and-Play-Setup - mit optimierten Standardeinstellungen (keine externen Set-Dateien erforderlich)
STRATEGIE-FOKUS
Auf Gold (XAUUSD) zugeschnittene Momentum-Trendlogik
Strenge Stop Loss / Take Profit Disziplin mit optionalem Trailing
Mehrere Filter für strukturierte, regelbasierte Ausführung
HANDELSLOGIK & SCHUTZMASSNAHMEN
Trendbasierte Einstiegsbestätigung
SL und TP werden auf jeden Handel angewendet
Optionaler integrierter Trailing-Stop
Kontrollierte Wiedereinstiegslogik für stabile Risikoexposition
Keine Martingal-, Grid- oder Hedge-Komponenten
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Handels-Paar: Nur XAUUSD
Zeitrahmen: H1
Empfohlenes Startguthaben: $500+ (je nach Risikopräferenz)
Ausführungsart: Marktausführung
Spread-Richtlinie: Getestet bis zu ~3,5 Pips
Plattform: MetaTrader 5 (niedrige Spreads und stabile Ausführung empfohlen)
WAS ES NICHT VERWENDET
Kein Grid
Kein Martingal
Kein Averaging
Keine Tick-Skalierung
Kein nachrichtenbasierter Handel
Kein maschinelles Lernen / KI-Vorhersagen
HINWEISE ZU TEST UND NUTZUNG
Verwenden Sie realistische Spread- und Slippage-Einstellungen für genaues Backtesting
Während der Ausführung von Strategy Tester kann das visuelle Dashboard zur Geschwindigkeitsoptimierung automatisch deaktiviert werden.
Visuelle Komponenten können über Eingabeparameter umgeschaltet werden
Nicht brokerspezifisch - Ergebnisse können je nach Ausführungsqualität und Marktbedingungen variieren