Luxor The Oscillators Engine

5

Luxor – Präziser und leistungsstarker Trading-Indikator

Luxor ist ein fortschrittlicher Trading-Indikator, der auf der Kombination zweier bewährter Algorithmen basiert: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) und PCH (prozentuale Veränderung). Er liefert klare und zuverlässige Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale. Zudem nutzt er dynamische RMS-Bänder und versendet Push-Benachrichtigungen in Echtzeit.

Hauptfunktionen:

  • Präzise Ein- und Ausstiegssignale für fundierte Entscheidungen;

  • ALMA-Glättung zur Reduzierung von Marktrauschen;

  • Dynamische PCH-Erkennung, um Momentumwechsel zu erfassen;

  • RMS-Bänder, die sich automatisch an Marktvolatilität anpassen;

  • Push-Benachrichtigungen direkt ans Mobilgerät;

  • Separate Anzeige im eigenen Fenster für bessere Übersicht.

Einstellbare Parameter:

  • input_length , input_smooth : Steuert die Reaktionsgeschwindigkeit;

  • offset , sigma : Feinabstimmung der ALMA-Kurve;

  • blen , bmult : Breite der RMS-Bänder;

  • ShowSignals , EnableNotifications : Signale und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.

Empfohlene Verwendung:

  • Funktioniert mit Währungspaaren, Indizes, Aktien und Kryptowährungen;

  • Empfohlene Zeitrahmen: M15 bis H4;

  • Geeignet für manuelles Trading und automatisierte Systeme.

Realtime-Benachrichtigungen:

  • BUY: bestätigter Aufwärtstrend;

  • SELL: bestätigter Abwärtstrend;

  • EXIT: Momentumverlust oder Trendumkehr.

Hinweis: Push-Benachrichtigungen müssen im Terminal aktiviert sein.

Weitere Informationen:

  • Entwickler: Titouan Cadoux

  • Version: 1.00

  • Support: Bei Fragen bitte über MQL5 per Privatnachricht kontaktieren.

Steigere deine Trading-Performance mit Luxor

Jetzt herunterladen, im Demokonto testen und dann im Live-Konto durchstarten!


Bewertungen 4
Hisayoshi Muramatsu
570
Hisayoshi Muramatsu 2025.06.16 22:58 
 

thank you so mch !!!

Dezss
106
Dezss 2025.06.07 13:28 
 

Спасибо

1001035938
465
1001035938 2025.05.21 15:12 
 

Muito bom indicador! Parabéns ao desenvolvedor!

