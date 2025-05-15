Luxor The Oscillators Engine

Luxor – Präziser und leistungsstarker Trading-Indikator

Luxor ist ein fortschrittlicher Trading-Indikator, der auf der Kombination zweier bewährter Algorithmen basiert: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) und PCH (prozentuale Veränderung). Er liefert klare und zuverlässige Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale. Zudem nutzt er dynamische RMS-Bänder und versendet Push-Benachrichtigungen in Echtzeit.

Hauptfunktionen:

Präzise Ein- und Ausstiegssignale für fundierte Entscheidungen;

ALMA-Glättung zur Reduzierung von Marktrauschen;

Dynamische PCH-Erkennung , um Momentumwechsel zu erfassen;

RMS-Bänder , die sich automatisch an Marktvolatilität anpassen;

Push-Benachrichtigungen direkt ans Mobilgerät ;

Separate Anzeige im eigenen Fenster für bessere Übersicht.

Einstellbare Parameter:

input_length , input_smooth : Steuert die Reaktionsgeschwindigkeit;

offset , sigma : Feinabstimmung der ALMA-Kurve;

blen , bmult : Breite der RMS-Bänder;

ShowSignals , EnableNotifications : Signale und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.

Empfohlene Verwendung:

Funktioniert mit Währungspaaren, Indizes, Aktien und Kryptowährungen;

Empfohlene Zeitrahmen: M15 bis H4 ;

Geeignet für manuelles Trading und automatisierte Systeme.

Realtime-Benachrichtigungen:

BUY : bestätigter Aufwärtstrend;

SELL : bestätigter Abwärtstrend;

EXIT: Momentumverlust oder Trendumkehr.

Hinweis: Push-Benachrichtigungen müssen im Terminal aktiviert sein.

Weitere Informationen:

Entwickler: Titouan Cadoux

Version: 1.00

Support: Bei Fragen bitte über MQL5 per Privatnachricht kontaktieren.

Steigere deine Trading-Performance mit Luxor

Jetzt herunterladen, im Demokonto testen und dann im Live-Konto durchstarten!



