Luxor The Oscillators Engine
- Indikatoren
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 24 Juli 2025
Luxor – Präziser und leistungsstarker Trading-Indikator
Luxor ist ein fortschrittlicher Trading-Indikator, der auf der Kombination zweier bewährter Algorithmen basiert: ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) und PCH (prozentuale Veränderung). Er liefert klare und zuverlässige Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale. Zudem nutzt er dynamische RMS-Bänder und versendet Push-Benachrichtigungen in Echtzeit.
Hauptfunktionen:
-
Präzise Ein- und Ausstiegssignale für fundierte Entscheidungen;
-
ALMA-Glättung zur Reduzierung von Marktrauschen;
-
Dynamische PCH-Erkennung, um Momentumwechsel zu erfassen;
-
RMS-Bänder, die sich automatisch an Marktvolatilität anpassen;
-
Push-Benachrichtigungen direkt ans Mobilgerät;
-
Separate Anzeige im eigenen Fenster für bessere Übersicht.
Einstellbare Parameter:
-
input_length , input_smooth : Steuert die Reaktionsgeschwindigkeit;
-
offset , sigma : Feinabstimmung der ALMA-Kurve;
-
blen , bmult : Breite der RMS-Bänder;
-
ShowSignals , EnableNotifications : Signale und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
Empfohlene Verwendung:
-
Funktioniert mit Währungspaaren, Indizes, Aktien und Kryptowährungen;
-
Empfohlene Zeitrahmen: M15 bis H4;
-
Geeignet für manuelles Trading und automatisierte Systeme.
Realtime-Benachrichtigungen:
-
BUY: bestätigter Aufwärtstrend;
-
SELL: bestätigter Abwärtstrend;
-
EXIT: Momentumverlust oder Trendumkehr.
Hinweis: Push-Benachrichtigungen müssen im Terminal aktiviert sein.
Weitere Informationen:
-
Entwickler: Titouan Cadoux
-
Version: 1.00
-
Support: Bei Fragen bitte über MQL5 per Privatnachricht kontaktieren.
Steigere deine Trading-Performance mit Luxor
Jetzt herunterladen, im Demokonto testen und dann im Live-Konto durchstarten!
thank you so mch !!!