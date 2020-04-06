EA Gold ELF

EA Gold ELF ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er ist für Anfänger und erfahrene Händler konzipiert und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten.

EA Gold ELF Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher.

Der Advisor verwendet immer SL und TP



INSTRUMENT
SPEZIFIKATIONEN
  • Symbol: XAUUSD / GOLD
  • Zeitrahmen: M15


KONTO
ANFORDERUNGEN
  • Typ: Absicherung
  • Spreads: Niedriger Spread
  • Mindesteinlage: 100$


Eigenschaften von EA Gold ELF

  • Niedriger Drawdown
    Eines der herausragenden Merkmale von EA Gold ELF ist seine Fähigkeit, niedrige Drawdown-Niveaus zu halten.
  • Hoher Gewinnfaktor
    Der Advisor ist für den Hochleistungshandel konzipiert und bietet einen signifikanten Gewinnfaktor, der seine Effektivität bei der Generierung von Investitionsrenditen im Laufe der Zeit anzeigt.
  • Starke Handelslogik
    Der Advisor verwendet eine zuverlässige und effektive Handelsstrategie, die sich nicht nur auf die Rentabilität konzentriert, sondern auch die Risiken durch eine klar definierte Logik minimiert.
  • Einfache Bedienung
    Dank seiner einfachen Einstellungen ist dieser Berater für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich.
  • Vollständig automatisiert
    EA macht eine ständige Marktbeobachtung überflüssig, da der Handelsprozess vollständig automatisiert ist.
  • Risikobewusste Strategie
    Ohne gefährliche Handelsstrategien zu verwenden, konzentriert sich EA Gold ELF auf die Erhaltung des Kapitals, was ihn zu einer sicheren Option für Händler macht, die vor risikoreichen Handelsansätzen zurückschrecken.



