ScalpingMaster XAU

🚀 ScalpingMaster XAU EA - Der ultimative Scalping Expert Advisor für XAU/USD (Gold) auf MetaTrader 4 🚀
📌 Bringen Sie Ihr Trading mit einem fortschrittlichen Algorithmus auf die nächste Stufe!

ScalpingMaster XAU EA ist ein automatischer Handelsroboter, der ausschließlich für das Scalping von XAU/USD (Gold) mit einem hochoptimierten Algorithmus entwickelt wurde, der die besten Handelsmöglichkeiten identifiziert. Mit intelligenter Marktanalyse und Echtzeitausführung stellt dieser EA sicher, dass Sie keinen profitablen Handel verpassen.

✨ Warum ScalpingMaster XAU EA wählen?

Fortgeschrittene Scalping-Strategie - Verwendet einen intelligenten, trendbasierten Handelsalgorithmus, um schnelle Preisbewegungen in XAU/USD zu erfassen.
Seitwärtsmarkt-Filter - Vermeidet den Handel unter ungünstigen Marktbedingungen und erhöht die Stabilität der Gewinnrate.
Starkes Risikomanagement - Beinhaltet automatisierte Stop Loss & Take Profit mit flexiblen Einstellungen.

✅ S chnelle und zuverlässige Ausführung - Optimierter Algorithmus stellt sicher, dass Aufträge ohne Verzögerung platziert werden.
Funktioniert auf Real- und Demokonten - Testen Sie den EA, bevor Sie ihn live einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

📈 Wie funktioniert die Strategie?

ScalpingMaster XAU EA wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten in niedrigen Zeitrahmen(M5) mit einer speziellen Scalping-Strategie zu identifizieren, die eine präzise Ausführung gewährleistet.

Der EA erkennt automatisch starke Trends und steigt nur unter optimalen Bedingungen in den Markt ein, um falsche Signale in Seitwärtsphasen zu vermeiden. Mit seinem automatischen und flexiblen Risikomanagement passt er SL, TP und Losgrößen dynamisch an, um den Drawdown zu kontrollieren und die Gewinne zu maximieren.

⚙️ Hauptmerkmale

Auto Lot & Manual Lot Modi - Passt die Lotgröße basierend auf dem Kontostand oder den manuellen Einstellungen an.
Dynamic Stop Loss & Take Profit - Passen Sie SL/TP-Levels für ein optimales Risikomanagement an.
Trailing Stop (optional) - Sichert Gewinne, wenn sich der Kurs in die richtige Richtung bewegt.
Maximaler Spread-Schutz - Vermeidet den Handel, wenn der Spread zu hoch ist.
Niedriger Drawdown - Entwickelt, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Gewinne zu maximieren.
Benutzerfreundlich - Einfache Einrichtung und einfache Konfiguration, geeignet für alle Händler.

📊 Empfohlene Einstellungen

🔸 Paar: XAU/USD (Gold)
🔸 Zeitrahmen: M5
🔸 Broker: Empfohlene Low-Spread-Broker
🔸 Kontotyp: ECN oder Raw Spread für die beste Ausführung
🔸 Leverage: 1:100 oder höher

🛠 Einstellbare Eingabeparameter

Parameter Beschreibung
AnfänglicheLosgröße Anfängliche Losgröße pro Handel
GewinnmitnahmePunkte TakeProfit-Niveau (in Pips)
StopLossPips Stop Loss-Niveau (in Pips)
AutoLotByCurrency Passt die Losgröße dynamisch an, basierend auf dem Saldo
MaxSpread Maximal zulässiger Spread für die Platzierung von Trades
TrailingStopPips Abstand für den Trailing-Stop (optional)
TrendStrengthThreshold Filter zur Vermeidung des Handels in seitwärts tendierenden Märkten

📉 Für wen ist dieser EA geeignet?

Scalping Trader, die von schnellen Kursbewegungen profitieren wollen.
Anfänger und Profis, die eine vollautomatische Handelsstrategie suchen.
Trader mit begrenzter Zeit, die nicht den ganzen Tag die Charts beobachten können.
Investoren, die ihr Portfolio mit einem automatisierten System diversifizieren wollen.

🏆 Informationen zur Preisgestaltung

🎯 Early Access Angebot: Die ersten 10 Exemplare von ScalpingMaster XAU EA sind für nur $100 erhältlich !
🎯 Nachdem die ersten 10 Exemplare verkauft sind, wird der Preis auf $200 steigen.
🎯 Der Preis wird weiter steigen, wenn mehr Exemplare verkauft werden!

💰 Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor der Preis steigt!

🔥 Live-Handelssignal

Sehen Sie die Echtzeit-Performance des ScalpingMaster XAU EA auf einem Live-Handelskonto:

📦 Dateien & Konfiguration einstellen

Für optimierte Set-Dateien, kontaktieren Sie bitte den Autor nach dem Kauf. Der Autor wird die besten Einstellungen für verschiedene Handelsbedingungen zur Verfügung stellen, um Ihre Gewinne zu maximieren.

Bitte beachten Sie, dass die Standard-Setdateien die ursprünglichen Validierungseinstellungen von MQL5 sind, so dass sie für eine optimale Leistung entsprechend angepasst werden müssen.

📩 Nachricht an den Autor
Für Anfragen, Set-Dateien und Support, Nachricht an den Autor

🚀 Wie man ScalpingMaster XAU EA verwendet

1️⃣ Laden Sie den EA auf MetaTrader 4 herunter und installieren Sie ihn.
2️⃣ Wählen Sie XAU/USD und den empfohlenen Zeitrahmen.
3️⃣ Passen Sie die EA-Einstellungen an Ihre Strategie an.
4️⃣ Aktivieren Sie AutoTrading in MT4.
5️⃣ Lassen Sie den EA die Trades automatisch für Sie erledigen!

⚠️ Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

✔ ScalpingMaster XAU EA garantiert keine Gewinne - der Handel ist mit Risiken verbunden.
✔ Testen Sie immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
✔ Empfohlen für Broker mit niedrigem Spread & schneller Ausführung.
✔ Stellen Sie eine stabile Internetverbindung und niedrige Latenz für die beste Leistung sicher.


Beginnen Sie noch heute mit dem Handel mit ScalpingMaster XAU EA und maximieren Sie Ihre Gewinne mit einer optimierten Scalping-Strategie!

📌 Holen Sie es sich jetzt und beginnen Sie zu handeln wie ein PRO! 🎯


