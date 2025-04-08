Psycho Matrix 101 MT5

🔷 Psycho Matrix 101 - Adaptives Multi-Momentum Handelssystem (MT5)

Psycho Matrix 101 ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf einem hybriden Momentum-Struktur-Algorithmus basiert, der das RSI-Verhalten, den ADX-Richtungsdruck und die mehrschichtige SMA-Logik in einer synchronisierten Entscheidungsmaschine kombiniert.

Dieser EA ist kein einfacher Indikator-Crossover-Bot.

Er nutzt eine dynamische "Marktpsychologie-Matrix", um zu erkennen, wann Kursmomentum, Trendstärke und direktionales Ungleichgewicht übereinstimmen - und führt dann zeitgesteuerte Trades mit strengen Kapitalschutzregeln aus.

🚀 Einzigartige Handelstechnik (Kernvorteil)

🔹 Psycho-Momentum-Matrix-Logik (Exklusiv)

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die sich nur auf den Preis verlassen, analysiert Psycho Matrix 101:

RSI der ADX-Werte (Momentum der Trendstärke selbst)

Direktionales Ungleichgewicht (+DI vs. -DI) über zwei Zeitrahmen

Relativer Abstand zwischen mehreren SMAs zur Erkennung von Kompressions- und Expansionsphasen

Filter für die absolute Volatilitätsdifferenz zur Vermeidung von Signalen geringer Qualität

👉 Dies ermöglicht es dem EA, den Marktdruck und nicht nur die Preisbewegung zu handeln.

🧠 Wie die Strategie funktioniert (vereinfacht)

Validierung der Trendstärke ADX bestätigt, ob der Markt genug Energie hat, um sich zu bewegen

RSI wird auf Basis von ADX-Daten berechnet, nicht auf Basis des Preises → frühzeitige Momentum-Erkennung Direktionale Kontrolle +DI und -DI werden verglichen, um die Dominanz von Käufern oder Verkäufern zu bestätigen

Widersprüche werden automatisch herausgefiltert Marktkompressionsfilter Mehrere SMAs werden mit absoluter Abstandslogik verglichen

Trades werden nur ausgelöst, wenn der Markt Unentschlossenheitszonen verlässt Dual-Timeframe-Bestätigung Hauptausführungszeitrahmen (Standard M3)

Höherer Validierungszeitrahmen (Standard M10)

Reduziert Fehleingaben und Rauschen Zeitbasiertes Handelsmanagement Verhindert lange Engagements während Umkehrungen oder Nachrichtenspitzen

🛡️ Erweiterter Risiko- und Kapitalschutz

✔ Intelligente Lot-Validierung (Broker Min/Max erzwungen)

✔ Automatische Margin-Prüfung vor dem Einstieg

✔ Schutz vor Equity Drawdown

Schließt alle Positionen, wenn die Verlustschwelle erreicht ist

Setzt den Handel nach Verlusten vorübergehend aus

✔ Gewinnziel-Autoabschaltung

EA entfernt sich selbst nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnziels

✔ Broker Stop-Level & TP Validation

Verhindert "Invalid Stops" Fehler

✔ Market Session & Trading Permission Checks

Das macht den EA sicher für Live-Konten, auch bei strengen Brokern.

⏱️ Optimiert für Stabilität

📊 Beste Handelsbedingungen

Plattform: MetaTrader 5

Märkte: Forex Majors & Minors

Am besten für Gold, aber machen Sie Ihren täglichen Gewinn weise und schließen Sie

Empfohlene Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY passen Sie TP an, wie Sie möchten

Zeitrahmen: Ausführung: M3 Bestätigung: M10

Kontotyp: beliebig , ECN , raw

Broker: Jeder echte MT5 Broker wir empfehlen icmarkets https://icmarkets.com/open-trading-account/live/?camp=69337

Mindesteinlage: Flexibel (hängt von der Losgröße ab) mehr Fonds mehr Preisspanne können Sie kontrollieren

Hinweis: das negative Eigenkapital, weil Sie eine Preisspanne zu handeln auf /// ein Blick zurück Funktion wird bald hinzugefügt werden, um außerhalb der Reichweite zu kontrollieren

⚙️ Vollständig anpassbare Eingaben

Losgröße

Gewinnmitnahme (Pips)

Maximal offene Positionen

RSI-, ADX- und SMA-Perioden

Zeitrahmen

An-/Abmeldung

❗ Wichtige Hinweise

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Absicherung

Handelt nur, wenn die Bedingungen übereinstimmen

Dieser EA ist für den kontrollierten, logischen Handel konzipiert, um unlogische Preisbewegungen zu kontrollieren.

👤 Für wen ist dieser EA gedacht?

✅ Trader, die Logik über Hype stellen

✅ Anwender, die eine automatische Risikokontrolle wünschen

✅ Investoren, die Short Exposure Trades bevorzugen

✅ Entwickler, die Indikatorensynergien verstehen

❌ Nicht für Zocker oder "100% Gewinnrate"-Suchende

📌 Letzte Worte

Psycho Matrix 101 ist ein technischer, psychologisch gesteuerter Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die ein sauberes, diszipliniertes und anpassungsfähiges System wünschen.

Er handelt nur, wenn der Markt die Absicht bestätigt, schützt das Kapital aggressiv und schließt Positionen auf intelligente Weise.

🔒 Stabil. Logisch. Professionell.