Ophir MT5

KOSTENLOS; FÜR DIE NÄCHSTEN 10 DOWNLOADS, IM GEGENZUG WÜRDE ICH MICH FREUEN, VON IHNEN IN DEN KOMMENTAREN ZU HÖREN, OB SIE GUTE EINSTELLUNGEN BEI DER BACKTEST-OPTIMIERUNG GEFUNDEN HABEN.

NEU V2.0 Änderungen im Algorithmus und den Eingabeparametern.

"OPHIR" Trades Gold auf der M1, jeder Trade hat einen harten SL und TP. Es werden KEINE gefährlichen Strategien wie Martingale, Grid oder große SL verwendet.

EA war zuvor auf einem Live-Signal profitabel, aber aufeinanderfolgende Verluste waren ein Problem, ich fügte eine gleiche Richtung Zeitbegrenzer.

Empfohlen:

XAUUSD, M1.

Ein Konto mit niedrigem Spread ist immer eine gute Option.

VPS.

"Ophir"MUSSauf einem eigenen Konto gehandelt werden , aus Gründen des Risikomanagements und auch, um Störungen mit anderen EAs zu vermeiden.

Warnung: JEDEN EA auf dem Markt zu kaufen ist riskant, ich kann keine Garantie für zukünftige Gewinne geben.



