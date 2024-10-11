Snake Strategy

Willkommen in der Welt der Snake Strategy


Die Snake Strategy ist eine Handelsmethode, die durch das klassische Snake-Spiel inspiriert wurde. Dieser Ansatz basiert auf Geduld, Vorsicht und einem durchdachten Wachstumsmanagement.

Wie das kreolische Sprichwort sagt: "Sé grain di riz ka fai sak dit riz" (die Reiskörner machen den Sack Reis aus)...


  • Das Konzept der Schlangenstrategie:

Die Snake-Strategie verwendet einen Martingale-Ansatz, um Handelspositionen zu verwalten. Diese Methode soll Ihnen helfen, Marktschwankungen durch einen systematischen Ansatz zu bewältigen.


  • Empfehlungen für die Verwendung:
  1. Empfohlenes Instrument: EUR/USD
  2. Empfohlenes Startkapital: €1000
  3. Gewinn-Management: Es wird allgemein empfohlen, Gewinne regelmäßig abzuziehen, um das Kapitalmanagement zu optimieren.


    • Warum sollten Sie die Snake-Strategie wählen?

    Mit der Snake-Strategie profitieren Sie von einem methodischen Ansatz, der Disziplin und Risikomanagement kombiniert. Diese Strategie zielt darauf ab, eine strukturierte Verwaltung der Handelspositionen zu gewährleisten und die Chancen für ein schrittweises Wachstum zu optimieren.



    Empfohlene Produkte
    Best Win EA
    Chun Kit Lee
    Experten
    Die Spacial § Zwei System in diesem EA,Normal System ist ein Trend trading，Contrarian System ist ein martingale . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für den Handel mit EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, oder anderen Symbolen, die Sie m
    HF PropFirmFastPass
    Wong Sze Wai
    Experten
    Ihr Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen von HFT Prop Firm Sind Sie bereit, die Welt des Hochfrequenzhandels (HFT ) zu erschließen und sich den Herausforderungen der Eigenhandelsfirmen zu stellen? Dann sind Sie bei PropFirmFastPass genau richtig, dem ultimativen Expert Advisor (EA), der Ihnen hilft, unbegrenzte HFT-Prop-Firm-Herausforderungen mühelos zu bestehen . Unbegrenzte Herausforderungen, einmalige Gebühr Besiegen Sie die Bewertungen von über 13 unterstützten Prop-Firmen, ei
    Night Hunter Pro
    Valeriia Mishchenko
    4.38 (53)
    Experten
    Der EA hat Live-Signale   mit vielen Monaten des stabilen Handels und  niedrigem Drawdown : Live-Signal   (Sie können die Set-Datei in der Beschreibung finden) Handelssignal mit hohem Risiko Night Hunter Pro ist ein fortschrittliches Scalping-System , das intelligente Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen mit ausgefeilten Filtermethoden nutzt, um nur die sichersten Trades in ruhigen Marktphasen zu identifizieren. Das System ist auf ein langfristig stabiles Wachstum ausgerichtet. Es ist ein profes
    Realfuwi
    Hamza Abdulkadir Adam
    Experten
    Dieser EA wird Händlern empfohlen, die bereits Erfahrung im Handel mit Expert Advisors haben. Der EA verwendet die Martingal-Strategie und wird durch die Multiplikatoreinstellungen Martin_1 und Martin_2 reguliert. Automatisierter Handel: Ihr EA automatisiert den Handelsprozess und nimmt die emotionalen und psychologischen Faktoren aus der Gleichung heraus. Backtested: Ihr EA wurde über einen bestimmten Zeitraum hinweg getestet, um seine Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Einfac
    Hedging Breakout
    Agus Santoso
    Experten
    MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
    Damascus Dagger
    Yu Pang Chan
    3 (1)
    Experten
    Dieser Expert Advisor verwendet Scalping als Hauptstrategie, die auf einem statistischen Modell namens Bollinger Band basiert. Er verfügt über zwei Ausstiegsstrategien, die 1st und 2nd dagger genannt werden. Der 1. Dolch steigt an der Mittellinie des Bandes aus und der 2. Dolch steigt durch Trailing bis zum maximalen Gewinn aus. Es wird empfohlen, beide Strategien zu verwenden, um das Risiko zu senken, da das Los für jeden Dagger in zwei Hälften geteilt wird. Empfohlen: M5/M15, EURAUD/GBPAUD, EC
    Seek And Find Eps
    Vitalii Zakharuk
    Experten
    Seek And Find - Adaptive Grid Expert Advisor für MetaTrader Suchen Sie das Muster. Find the Opportunity. Seek And Find ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor, der eine strukturierte Grid-Strategie mit dynamischer Marktanalyse kombiniert. Er identifiziert Preiskonsolidierungszonen mithilfe eines bar-basierten Kanalsystems und aktiviert eine berechnete Ordersequenz, wenn die optimalen Bedingungen erfüllt sind - und das alles, ohne auf externe Indikatoren angewiesen zu sein. G
    Heikinashi Zone Trader
    Lorraine Pierce
    4 (1)
    Experten
    !!!!FIFO KOMPLIZIERT!!!! NUR noch 5 Exemplare zu $49 und Preis steigt auf $99 Dies ist ein automatischer oder halbautomatischer Expert Advisor. Dieser EA basiert auf Trend ... und es gibt nichts Besseres als die Heikin-Ashi-Zone Handel Kerzen zu zeigen, Sie Preis-Aktion Trend. Laden Sie die Heikin-Ashi-Zone-Kerzen hier kostenlos herunter . Es wird empfohlen, diesen EA als halbautomatischen Trader zu verwenden. Beispiel für Halbautomatisierung: Sie schauen auf höhere Zeitrahmen des EURUSD und se
    The Surefire Forex Hedging EA PRO
    Murodil Eminjonov
    Experten
    Der todsichere Forex Hedging EA PRO Vergessen Sie die schönen History-Tests - Night Rider EA arbeitet bereits vor der Kurve! Seien wir ehrlich: Das größte Problem mit den meisten automatisierten Handelssystemen ist, dass sie alle sehr gut in Verlaufstests abschneiden, aber nur wenige von ihnen tatsächlich auf echten Konten funktionieren. Das ist sehr frustrierend, besonders wenn man ihnen sein hart verdientes Geld anvertraut. (Ganz zu schweigen von einer Reihe von EAs mit passenden Testergebniss
    Shark Expert Advisor
    Farhad Kia
    5 (1)
    Experten
    Dieser EA arbeitet auf der Grundlage unseres Shark-Indikators (https://www.mql5.com/en/market/product/22786) . Nachdem wir diesen EA mehr als 2 Monate lang getestet und Live-Signale auf unserem Telegram-Kanal https://t.me/SharkChannel veröffentlicht haben , haben wir so viele positive Rückmeldungen von den Kunden erhalten. Daher habe ich beschlossen, diesen einfachen, aber schönen EA auf den Markt zu bringen! Der Roboter ist multi pair und multi timeframe. So kann er mehrere Instrumente auf vers
    Raging Daemon
    Chi Sum Poon
    Experten
    Wütender Dämon Dieser EA kann Stop-Orders auf beiden Seiten bis zu 1 Sekunde vor der Nachrichtenveröffentlichung platzieren. Bitte probieren Sie die Demo-Live-Version selbst aus, um zu sehen, was zuerst passiert. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr; ich empfehle keine Glücksspiele. Die Screenshots zeigen die tatsächlichen Ergebnisse der US-Non-Farm-Payroll-Daten. Es ist alles echt. Ich habe es dreimal ausprobiert, bevor ich mich getraut habe, es zu teilen. Es ist möglich, zu verlieren. A
    FiboMagic Expert
    Ivan Zapuskalov
    Experten
    Dieser Expert Advisor wird in Verbindung mit dem Indikator FiboMagic Pro https://www.mql5.com/ru/market/product/64978?source=Site+Profile verwendet. FiboMagic Pro zeigt Ihnen: 1) Welcher Weg zu handeln ist 2) Klare Kriterien für den Einstiegspunkt beim Durchbrechen der Gegentrendlinie in der Fibonacci-Struktur 3) Klare Kriterien für den Ausstiegspunkt auf Basis der Levels FiboMagic Expert bietet Ihnen halbautomatischen Handel auf der Basis von Indikatorsignalen, nämlich: Der FiboMagic Expert Ad
    Purple Monkey
    Md Anawar Hossain
    Experten
    Purple Monkey EA: Fortgeschrittenes Grid-Handelssystem Überblick: Purple Monkey EA ist ein hochentwickeltes Grid Trading System, das seit mehreren Jahren erfolgreich auf Live-Konten eingesetzt wird. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, die auf historische Daten zugeschnitten sind, ist dieser EA so konzipiert, dass er aus bestehenden Marktineffizienzen Kapital schlägt. Er geht über einen reinen "Hit and Miss"-Ansatz hinaus und nutzt die realen Marktmechanismen, um beständige Gewinne zu erzi
    Proactive Plan
    Sergei Tarasov
    Experten
    Der Experte verwendet mehrere Strategien für schwebende und Marktaufträge für den Handel. Sie können den vollautomatischen Modus oder den halbautomatischen Modus einrichten (Sie eröffnen den Handel und der Experte erledigt den Rest) . Der Experte verwendet einen fortschrittlichen Handelsalgorithmus mit flexiblen Einstellungen für das Risikomanagement. Der Experte ist auf alle Symbole anwendbar und funktioniert auch über die mobile App MT4 . -- Allgemeine Einstellungen -- Magic number - eindeut
    Super Candle
    1005880237 Sainbayar
    Experten
    EINLEITUNG : - Dieser EA handelt nach der Farbe der Kerze. Wenn eine Kerze mit einem grünen Körper erscheint, wird eine Kaufposition eröffnet, wenn eine Kerze mit einem roten Körper erscheint, wird eine Verkaufsposition eröffnet. Der EA arbeitet sehr sensibel und automatisch, indem er der Farbe der Kerze folgt. - Sie brauchen den Markt nicht zu analysieren. Wenn eine Kerze mit einem langen Körper erscheint, werden zusätzliche Positionen eröffnet und der Gewinn wird erhöht. Wenn eine Kerze mit ei
    Never Give Up
    Hoi Chi Tsang
    Experten
    Hauptmerkmale l Eine Martingale-Strategie, die auf 3 Währungen mit geringer Volatilität (AUDNZD, EURGBP und USACAD) mit unterschiedlichen Take-Profit-Einstellungen basiert . l Verwendung von Stochastik und gleitendem Durchschnitt als Einstieg . l Verwenden Sie ATR, um die Pips-Schritte für jeden hinzugefügten Auftrag zu bestimmen . l Einbeziehung der Breakeven-Einstellung, um den maximalen Drawdown zu verringern l Risikomanagement: Konto Stop-Loss in $2000 l Solides Live-Signal zur Überwachung d
    X bot Adv
    Andi Asrullah Palaguna
    Experten
    X Bot adv ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert hoch anpassbar. X bot adv is based on Ximpletrade MT4  indicator, these Trades can be manage with some strategies.  Die Basisstrategie beginnt mit Market Order in Trendfolge, aber Sie können es ändern, in anderen Strategien gegen den Trend. Live-Leistung Parameter : X Bot adv Einstellungen Magic Number: ID-Nummer der Aufträge. Max Spread: Maximaler Sprea
    Dragon Tongues
    Jin Hu Han
    Experten
    Diese Strategie zeichnet sich durch Einfachheit und Grobheit aus. Einfache Dinge, sie ist weithin anwendbar, langlebig, starke Stabilität. Das ist ein Vorteil, wenn man eine gewisse Menge an Geld hat, denn die Nachfrage nach großem Geld ist stabil. Das Bedürfnis nach kleinem Kapital ist Effizienz. Effizienz erfordert eine intensive Landwirtschaft. Es gibt eine Menge Dinge, die man verfeinern kann, um die Effizienz zu steigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine ausgeklügelte EA-Geldmasch
    Ultimate Pips Recovery
    Daddyson Okorie
    Experten
    Ultimate Pips Recovery (UPR ) ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, das einfach zu bedienen ist, da für die Nutzung dieses Expert Adviser keine besonderen Kenntnisse im Devisenhandel erforderlich sind. UPR benötigt keinen bestimmten Zeitrahmen, da es die Technik verwendet, dass der Markt zu jedem Zeitpunkt entweder bärisch oder bullisch wird. Er eröffnet einen Handel (z. B. einen Kaufhandel) und eröffnet sofort eine Verkaufsstopp-Position mit einer
    UniTradeXpert
    Tsz Fung Wong
    Experten
    Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
    FxGold marathon breakout
    Mr Anuchat Udomsin
    Experten
    FxGold Marathon BreakOut ist ein einfaches, aber effektives Handelssystem, das auf ausbrechenden Kurspartnern basiert. EA ist ein langfristiges stabiles Wachstum Handelssystem mit realistischen Ergebnis . EA wurde für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ein volatiler und hochliquider Rohstoff. Eigenschaften: Konto-Schutz durch akzeptable konsekutive Verlust. Auto MM Brauchen Sie nicht schnell VPS nur Laptop oder PC und stabile Internetverbindung, können Sie am Wochenende herunterfahren dann starten Sie e
    Sur Ron
    Dmitry Shutov
    Experten
    Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung reicht aus, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Nicht abhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Überwachung meiner Konten: https: //www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order größer ist als der Wert des Parameters Profit in Punkten des Charts. Dieser Auftrag wird geschlo
    Scalping PartnerPro EA
    Victor Ramon Castillo Duran
    Experten
    Was macht S-Mart PRO? S-Mart PRO analysiert jeden Tag automatisch die folgenden Schlüsselelemente: Wichtige Marktlevel • Erkennt die Hochs und Tiefs des Vortages als kritische Entscheidungszonen. Bestätigung des echten Trends • Verwendet einen 200-Perioden-Gleitenden Durchschnitt im H4-Chart, um zu bestätigen, ob der Markt im Aufwärts- oder Abwärtstrend ist, und handelt nur in Trendrichtung. Einstiegsbestätigung durch Price Action • Wartet auf die Berührung eines Schlüssellevels und dessen
    TrendUnified Expert Advisor MT4
    Olalekan Gisanrin
    Experten
    Adaptive Expertenberater für Forex & Crypto. Trends, Rangs und Rückzahlungen mit intelligenter Geldverwaltung, Trailing-Stop und niedrigem Abzug. Anpassendes Handelssystem für Trends, Ranges und Pullbacks - entwickelt für Forex- und Kryptohändler, die eine konsistente Leistung wünschen. Warum Händler TrendUnifiedEA wählen Adaptiert sich automatisch an Trend-, Reichweite- und Rückzugsbedingungen Wirkt auf Forex, Crypto, Indizes und Metalle Einbaute Geldverwaltung, Rückhalt und Ausgleich Ei
    Sharpshooter MT4
    Agus Santoso
    Experten
    MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133054 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133055 „Sharpshooter“ – Ein Versuch, ein Gewinn Präziser Einstieg. Sauberer Ausstieg. Kein Drama. Sharpshooter ist ein Expert Advisor (EA) der neuen Generation mit einer One-Shot-Trading-Strategie. Er nutzt eine Kombination aus ATR, Awesome Oscillator (AO) und RSI, um den optimalen Einstieg zu finden – nur ein Versuch, direkt zum Ziel. Speziell entwickelt für moderne Trader, die Eff
    Five Star Galaxy
    Lee Ka Ying
    Experten
    Einführung Mit über 18 Jahren Handelserfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es naiv ist, einfach einen "Black Box"-EA zu kaufen und zu erwarten, ohne jegliches Grundlagenwissen reich zu werden. Wahrer Erfolg kommt aus dem Verständnis des Marktes. Dieser EA wurde für ernsthafte Investoren entwickelt, die wie Profis handeln wollen. Er dient als leistungsfähiges Hybrid-Tool: Er ermöglicht minimale, aber effektive Eingriffe und überbrückt die Lücke zwischen manueller Intuition und automatisierter Prä
    CHF Portal
    Ngo Yung Lau
    Experten
    CHF Portal ist speziell für den Handel mit USDCHF konzipiert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von CHF Portal basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet CHF Portal mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf der historischen Volatilität und der Preisbewegung basiert. Es versucht, das Top oder Bottom in einem Trend herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass CHF Portal in der Lage ist
    Shauns CoPilot
    Shaun Mark Featherstone
    5 (6)
    Experten
    Shauns CoPilot EA: Flaggschiff-Präzisions-EA von einem renommierten EA-Experten (Derzeit 8 weitere Verkäufe bis zur Preiserhöhung auf $210) SET-DATEIEN HIER HERUNTERLADEN Sie können die Live-Handelsergebnisse auf myfxbook hier ansehen - myfxbook.com/portfolio/ea-trader-darwinex-zero/11547575 Bonus: Privater Telegramm-Zugang inbegriffen+- https://t.me/TheEATraderUK Mit Ihrem Kauf erhalten Sie auch Zugang zu Shauns privatem Telegram-Hub: Vorveröffentlichte Builds & experimentelle Module Kurati
    Breakout Hunter Pro MT4
    Jimmy Saputra
    Experten
    Dieser EA verwendet eine Breakout-Strategie, wird für Swing-Hochs und Tiefs automatisch suchen. Hat Schutz vor täglichen max Drawdown so diese ea ist sehr sicher. Verwendet keine Martingal- oder Gittertechniken. Empfohlener Zeitrahmen 1hour . Empfohlene Paare EURUSD & USDJPY. Risiko-Prozent: Risiko pro Handel. Berechnen Sie das Risiko auf der Grundlage: Sie können auf Basis des Saldos oder des Eigenkapitals wählen. Festes Los: Wenn der Risikoprozentsatz = 0 ist, wird das Fix-Lot aktiviert. Zei
    Best Win Lite
    Chun Kit Lee
    Experten
    Best Win EA - Lite ist Best Win - Lite Vision, die Produktseite : https://www.mql5.com/en/market/product/44014 Das Spacial § Zwei Systeme in diesem EA,Normal System ist ein Trend Handel，Contrarian System ist ein Martingal . § Der Trend Handel hinzufügen, um den Gewinn zu erhöhen. §Haben Sie eine einfache CCY Power System. §Aufzeichnung der Top-Preis & erreichen einen bestimmten Abstand wieder zu öffnen order. §Can Set die Zeit-Einstellung verwenden auf Nacht scalper. Dieser EA ist geeignet für
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experten
    Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.64 (11)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
    Gold Garden MT4
    Chen Jia Qi
    5 (3)
    Experten
    Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experten
    Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.83 (29)
    Experten
    KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.6 (15)
    Experten
    Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
    Bitcoin Scalper Pro MT4
    Yevhenii Mavletbaiev
    5 (2)
    Experten
    Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Experten
    Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experten
    Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
    Pingo AI
    Anastasiya Morozova
    Experten
    Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experten
    Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
    BlackCat Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    5 (1)
    Experten
    "BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
    GoldZ AI
    Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
    Experten
    Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik der asiatischen Schlu
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experten
    CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
    EA Legendary Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Experten
    Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
    Exp TickSniper
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (30)
    Experten
    Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
    Advanced Multi Scalping EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Experten
    ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    Experten
    WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.45 (47)
    Experten
    WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
    XAU Flux MT4
    Burak Baltaci
    Experten
    XAU FLUX – Professioneller Gold-Scalping-Expert Advisor XAU FLUX ist ein professioneller Handelsroboter, der für den schnellen und disziplinierten Handel auf dem Goldmarkt entwickelt wurde. Er wurde für Händler entwickelt, die mit kleinen täglichen Kursbewegungen konstante Gewinne erzielen möchten. Wichtigste Merkmale: XAU FLUX nutzt ein fortschrittliches Scalping-System, das auf den Zeitrahmen M1 und M5 basiert, um Mikro-Chancen auf dem Markt zu bewerten. Der EA analysiert kontinuierlich die M
    Weitere Produkte dieses Autors
    Signal Lock XAUUSD
    Sebastien Bruno Attaud
    Experten
    Signal Sperre XAUUSD Beschreibung : Entdecken Sie Signal Lock XAUUSD, Ihren automatischen Handelspartner, der speziell für den Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde. Die Entwicklung dieser Strategie, die fortschrittliche Algorithmen und komplexe technische Analysen kombiniert, hat mich viel Zeit gekostet, aber heute freue ich mich, Ihnen endlich meine Handelsstrategie für Gold (XAUUSD) vorstellen zu können. Hauptmerkmale: Strategie auf der Grundlage fortschrittlicher technischer Indikatoren:
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension