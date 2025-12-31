Target Finder

DIESER INDIKATOR FUNKTIONIERT NICHT IN DER KOSTENLOSEN DEMO.

es gibt ein Protokoll, um es zu arbeiten.

Ziel-Finder-Indikator ist eine Prognose, die wahrscheinlich Ziele zu finden.up und down.

Um diesen Indikator zu verwenden, gibt es ein Protokoll, das ich unten erkläre.

erste Last Indikator

Sie werden blaue und rote Linien sehen.

Auf der linken Seite schauen Sie auf den höheren Wert der Linie, und ziehen Sie eine horizontale Linie darüber.

und auf der rechten Seite sehen Sie die LEVEL NUMBER.





Suche nach UP TARGET

h=diese Füllstandsnummer eingeben

m=1

b=1

pres ok.

Sie werden auf dem Bildschirm oben rechts eine rote Zahl sehen.

Diese Zahl ist das UP-Ziel





Suche nach dem Ziel DOWN

h=Geben Sie die Nummer der Ebene ein.

m=1

b=2

Sie sehen auf dem Bildschirm, oben links, eine blaue Zahl

diese Zahl ist das DOWN Ziel





in jedem Fall zu Schwierigkeiten oparate es Kontakt zu me.i kann Ihnen helfen.











