Target Finder

DIESER INDIKATOR FUNKTIONIERT NICHT IN DER KOSTENLOSEN DEMO.

es gibt ein Protokoll, um es zu arbeiten.

Ziel-Finder-Indikator ist eine Prognose, die wahrscheinlich Ziele zu finden.up und down.

Um diesen Indikator zu verwenden, gibt es ein Protokoll, das ich unten erkläre.

erste Last Indikator

Sie werden blaue und rote Linien sehen.

Auf der linken Seite schauen Sie auf den höheren Wert der Linie, und ziehen Sie eine horizontale Linie darüber.

und auf der rechten Seite sehen Sie die LEVEL NUMBER.


Suche nach UP TARGET

h=diese Füllstandsnummer eingeben

m=1

b=1

pres ok.

Sie werden auf dem Bildschirm oben rechts eine rote Zahl sehen.

Diese Zahl ist das UP-Ziel


Suche nach dem Ziel DOWN

h=Geben Sie die Nummer der Ebene ein.

m=1

b=2

Sie sehen auf dem Bildschirm, oben links, eine blaue Zahl

diese Zahl ist das DOWN Ziel


in jedem Fall zu Schwierigkeiten oparate es Kontakt zu me.i kann Ihnen helfen.




Updown v6
Guner Koca
Indikatoren
up down v6 für mt5 ist kein repaint alle timeframe und alle Paare Indikator. rot Histogramm cros Trigger, die bis Punkt ist, und legte einen roten Punkt auf Histogramm. und blauen Histogramm cros Trigger, die tief point.and setzen blauen Punkt auf Histogramm ist. dieser Indikator müssen manchmal heraus zu zoomen. für diese pres + Taste. wenn neu kommt Signal ist zu hoch macht vor unsichtbar.rote und blaue Punkte sind there.to die Signale zu sehen. Indikator ist keine repaint und kann alle Zeitra
High low levels
Guner Koca
Indikatoren
auf Demo-Modus, verwenden Datum für die Prüfung. für die Menschen kaufen thise Indikator, es ist Bonus Preis chanell Indikator. hoch niedrig Ebenen Indikator ist nicht repaint Trend reversal indicator.and arbeitet alle Paare und alle timeframes. Es gibt ein Histogramm bewegen sich nach oben und unten. und es gibt eine Ebene rot und blau. Wenn Histogramm erreichen die bis rote Ebene, die top.and Umkehrung ist möglich. Wenn Histogramm nach unten und erreichen blauen Ebene, die Preise überverkauft
Up Down v6
Guner Koca
4.45 (11)
Indikatoren
Im Demomodus wird das Datum verwendet, um zu arbeiten. In Version 13 wurde die Welle hinzugefügt.13.1 Histogramm und Triggerlinie können geändert werden. Welle kann 200-500 eingestellt werden. kann verschiedene Signale auf Welle 200 haben in der Version 14 wird das EMA verwendet, so dass man auch die Signale des Mountly-Charts sehen kann. Up-Down-Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und alle Zeitrahmen Charts. Es ist auch geeignet 1 m Charts für alle Paare. und halten lange Weg zu
Up down v13
Guner Koca
5 (2)
Indikatoren
up-down v13 Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und alle Zeitrahmen Charts. es verbraucht zu viel Zeit brauchen mindestens i5 cpu.pc v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it. Es ist geeignet auch 1 m Charts für alle Paare. und halten lange Weg zum Signal. dont gibt zu viele Signale. Wenn das rote Histogramm die Triggerlinie kreuzt, ist das ein Aufwärtssignal und der Preis wird wahrscheinlich fallen. wenn blaue Histogramm Kre
Up Down V9
Guner Koca
3 (4)
Indikatoren
auf Demo-Modus verwenden Datum zu arbeiten. Indikator ist kein Repaint-Trend-Indikator. wenn rote Sterne bis zur Linie, das ist wahrscheinlich Ende der langen Trades. Wenn blaue Sterne bis zur Linie, das ist wahrscheinlich Ende der Trades nach unten. Indikator kann alle Paare und niedriger als wöchentliche Charts verwenden, um den Wochenchart zu verwenden, müssen mindestens 500 Balken Daten auf der Rückseite vorhanden sein und der Verarbeitungswert 500 gesenkt werden. Es ist auch geeignet für 1
Up down stars
Guner Koca
4.2 (5)
Indikatoren
oben unten Sterne Indikator ist keine Wiederholung Indikator. Es hält lange Weg zu Signalen. Geeignet für alle Paare und alle Zeitrahmen. Er benötigt mindestens 1000 Balken im Chart. 1 ist ein kritisches Niveau für Signale. Wenn die rote Linie 1 erreicht, gibt es einen roten Stern zum Verkauf. wenn die blaue Linie 1 erreicht, gibt es einen blauen Stern zum Kauf. Die Signale kommen meist genau zum richtigen Zeitpunkt. manchmal niedrigeren timeframes macht es aufeinanderfolgende Signale.
Up down v6T
Guner Koca
5 (2)
Indikatoren
Thise Indikator ist oben unten v6 kommt mit tradingwiev pinescript. gekauft Menschen, nach der Installation auf Terminal, kontaktieren Sie mich auf mql5 BONUS TradingView pinescript zu bekommen. up-down-Indikator ist kein repaint und arbeitet alle Paare und niedriger als wöchentliche Zeitrahmen Charts. Es ist auch geeignet 1 m Charts für alle Paare. und halten lange Weg zum Signal. gibt nicht zu viele Signale. Wenn das rote Histogramm die Triggerlinie kreuzt, ist das ein Aufwärtssignal und der
Volatility level
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Volatilitätslevel-Indikator ist ein Volatilitätsoszillator, der Trendumkehrpunkte anzeigt. Preis Trends hat reverese, wenn die Volatilität inreased. dieser Indikator zeigt Trendumkehrpunkte Volatilität. meist gleiches Niveau nach oben und unten Volatilität ist Umkehrpunkte. rote Farbe zeigt Punkte der Volatilität nach oben. und wahrscheinlich Trend wird nach unten. blaue Farbe Oszillator zeigt tiefen Punkt des Preises, wenn erhöhte volatiliyty. Auf den Bildern sind die horizontalen Linien de
Up down v7
Guner Koca
Indikatoren
up down v7 Indikator ist ein no repaint trend indicator.this ist eine andere Version von up down v9.use verschiedenen algoritm. Es funktioniert alle Paare und alle Zeitrahmen. Verwenden Sie nicht verarbeitet Wert niedriger als 500 bars.you kann es acording zu Chart bar counts.2000-3000 erhöhen Es gibt blaue Histogramm gibt Divergenzen und extreme Punkte. Wenn Gold Punkte auf Histogramm gibt es extreme überkauft. wenn aqua Punkte unterhalb des Histogramms gibt es extrem überverkauft. um extreme S
Sinus wave
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Sinuswellen-Indikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator, um Divergenzen zu finden. Er funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. geeignet für erfahrene und Anfänger Trader... Indikator arbeitet in Richtung der Preise... wenn die sinuswelle nach oben geht, bedeutet das, dass die preise steigen werden. und während Sinuswelle gehen nach unten, dass bedeutet, dass die Preise gehen nach unten. es gibt divegency, wenn Trendumkehr. Es gibt auch verkaufen Divergenz auf Bärenmärkte Es gibt e
Arrow line
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Pfeillinienindikator ist kein Trendindikator, der sich wiederholt. es funktioniert auf allen Zeitrahmen und alle Paare. Es ist ein auf der Pi Zahl ( π ) basierender Trendindikator. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. leicht zu verstehen. es gibt eine Triggerlinie und 2 Histogramme. rotes Histogramm ist ower Trigger, die Top-Signal ist.. Das blaue Histogramm ist über dem Trigger, der das untere Signal darstellt. Die Mindestanzahl der Balken ist 500. Der verarbeitete Wert muss zwischen
Sinus wave Tv
Guner Koca
1 (1)
Indikatoren
Sinuswelle Tv Indikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator.um Divergenz zu finden. Für mt4 und Tradingview Kiefer Skript gekauft Menschen, nach der Installation auf Terminal, kontaktieren Sie mich auf mql5 BONUS TradingView pinescript zu bekommen . Es funktioniert alle Paare und alle Timeframes. geeignet für erfahrene und anfänger trader.. Indikator arbeitet in Richtung der Preise... Wenn die Sinuswelle nach oben geht, bedeutet das, dass die Preise steigen werden. und während Sinuswelle gehen
Sinus wave strong buy sell
Guner Koca
Indikatoren
Sinuswelle stark kaufen verkaufen Indikator ist nicht neu malen oben unten point indicator.it arbeiten alle Paare und alle timeframe.suitable für Anfänger und erfahrene Händler. Es hängt von der Sinuswelle und der Scheitelbasis ab. Es gibt ein Signal, wenn die Sinuswelle über Null oder unter Null ist, wenn der Scheitelpunkt erreicht wird. cnt Anzahl wurde auf 500 Bars für Demo-Modus eingestellt. Sie kann auf 2000 erhöht werden, je nachdem, welche Balkenanzahl der Chart hat. Der Mindestwert ist 5
Step divergency
Guner Koca
Indikatoren
Schritt Divergenz-Indikator ist ein kaufen verkaufen Divergenz-Indikator.enthalten Sinuswelle Indikator. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. rote Linie gibt Schritt Divergenz verkaufen Formationen. blaue Linie gibt Schritt Divergenz kaufen Formationen. geeignet für erfahrene und Anfänger. Wenn sich die Preise nach oben bewegen und die roten Linien nach unten gehen, ist dies eine Verkaufsdivergenzformation. und wenn sich die Preise nach unten bewegen, aber die blaue Linie nach oben ge
Sinus arrows
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Sinus Pfeile Indikator ist norepaint Pfeile Indikator. Er funktioniert in allen Zeitrahmen und für alle Paare. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. gibt rote Pfeile für sell.and gibt blaue Pfeile für kaufen. Händler müssen die alle timeframes.i bedeuten, wenn der Handel 5m Charts müssen auch die Überprüfung 15m Charts und 1m Charts. Es gibt cnt Zahl, um zu sehen, wie viel Bars zurück Bars.
Star arrows
Guner Koca
Indikatoren
Der Sternpfeil-Indikator ist kein Pfeil-Indikator zum Nachmalen. Es ist geeignet für erfahrene Händler und Anfänger. Es funktioniert alle Zeitrahmen und alle Paare. einfach zu bedienen.gibt Stern Pfeile Top und Bottoms. Wenn Pfeil nach oben der Preis, der Verkaufssignale ist. Wenn Pfeile unter den Preisen ist es ein Kaufsignal. cnt ist die Anzahl der zurückliegenden Balken und ist standardmäßig auf 1000 eingestellt. es kann erhöht werden acording zu Charts bar Zahlen.
Up down v8
Guner Koca
Indikatoren
Nach oben unten v8 Indikator ist kein repaint Zähler Trend Indikator . es versuchen, Markt bis unten Punkte zu finden. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. geeignet für Anfänger und erfahrene Trader. Es gibt Welle und c-Werte, um Standardwerte einzustellen. Minimum verarbeitet Wert cnt kann gleich sein, um Welle Wert. Händler können sie geeignet bis unten Punkte auf verschiedenen Zeitrahmen ändern. Indikator verwenden gleitende Durchschnitte Histogramme und volatilty Trigger. Wenn das
Double sinus pi
Guner Koca
Indikatoren
auf zurück Test verwenden date.and nicht zu viel zurück Datum. double sinus waves pi indicator ist kein Indikator für gleitenden Durchschnitt und Niveaus. es funktioniert alle timeframes und alle Paare. Es ist mit Sinuswelle und geglättete Sinuswelle Indikator kombiniert. und indexiert auf pi Zahl über gekauft und über verkauft Ebenen. er ist einfach zu bedienen und für erfahrene Trader und Anfänger geeignet. Der cnt-Wert wurde auf 1000 Balken festgelegt. Er kann je nach Anzahl der Balken im Cha
Sinus cycle
Guner Koca
Indikatoren
sinus-zyklus-indikator ist ein nicht repaint-indikator für mt4-terminal. Er funktioniert in allen Zeitfenstern und für alle Paare. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. es gibt sinus wawes. wenn die intensive Wellen erscheinen, ist es Trendwechsel Punkte. Level 1 oder -1 ist eine Trendumkehr. cnt Zahlen sind die Balken Zahlen auf dem Chart.es kann erhöht oder verringert werden. Minimum cnt Wert ist 500. Welle ist Standard 500 value.and kann nicht ändern wenn die Preise oben, Zyklus Ebene
Sinus formula
Guner Koca
1 (1)
Indikatoren
Demo-Modus d Wert für Gold gesetzt. Sinus Formel Indikator nicht repaint Trend Indikator. es verwendet gleitende Durchschnitte und Sinus.. geeignet für erfahrene Trader und Anfänger. einfach zu bedienender Indikator. Es gibt eine Kalibrierungskonstante d Standardwert d für Goldusd eingestellt im Demo-Backtest wird nur Gold verwendet. d Wert kann sich ändern acording zu Paaren. Verfahren ist Erhöhen oder senken Sie den d-Wert entsprechend den Preisen. wenn Preis oben Lage Erhöhung oder Liebhaber
Updown v9
Guner Koca
Indikatoren
Indikator ist kein repaint trend indicator.for mt5 wenn weiße Sterne bis zum roten Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der langen Trades. wenn weiße Sterne bis zu blauen Histogramm, das ist wahrscheinlich Ende der Down-Trades. Indikator kann alle Paare und niedriger als wöchentliche Charts verwenden, um den Wochenchart zu verwenden, müssen mindestens 500 Balken Daten auf der Rückseite vorhanden sein und der Verarbeitungswert 500 gesenkt werden. Es ist auch geeignet für 1m Charts. Indikator h
Sinus wave mt5
Guner Koca
Indikatoren
Sinuswellenindikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator.um Divergenzen zu finden.für mt5 er funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. geeignet für erfahrene und anfänger trader.. Indikator arbeitet in Richtung der Preise... während sinuswelle gehen nach oben Seite, die bedeutet, dass die Preise steigen wird. und während Sinuswelle gehen nach unten, dass bedeutet, dass die Preise gehen nach unten. es gibt divegency wenn Trendumkehr. es ist Welle zu setzen Standard 500. auf Bilder diverge
