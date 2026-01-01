Die Veröffentlichung des Unionshaushalts geschieht einmal im Jahr. Am 1. Februar legt die indische Regierung, vertreten durch den Finanzminister, den Haushalt des Landes für das kommende Finanzjahr vor, das am 1. April beginnt. Die Haushaltsveröffentlichung enthält eine Erklärung über die wirtschaftliche Vision der Regierung und wichtige politische Initiativen zur Steigerung des Wohlstands des Landes.

Der Unionshaushalt ist das jährliche Finanzdokument Indiens, das Einzelheiten zu den voraussichtlichen Staatseinnahmen und -ausgaben für dieses bestimmte Finanzjahr enthält. Dies ist das umfassendste Dokument, das alle Bereiche der Regierung und des gesellschaftlichen Lebens untersucht und die Entwicklungsziele für das nächste Jahr festlegt. Einige Schlüsselziele unterstreichen die Bedeutung des Unionshaushalts in Indien. Darunter sind die folgenden: effiziente Ressourcenallokation, Verringerung der Arbeitslosigkeit, Preisprüfungen zur Kontrolle von Schwankungen und Änderungen der Steuerstruktur. Die Veröffentlichung des Unionshaushalts enthält auch Informationen über das erwartete indische BIP-Wachstum für das kommende Steuerjahr.

Die Freigabe des Unionshaushalts hat einen starken Einfluss auf die Notierungen der Indischen Rupie und auf die nationalen Indizes. Fast immer folgen auf die Freigabe Marktschwankungen, deren Art von der Rhetorik und der Reaktion von Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern abhängt.