3 Monate kostenloser VPS + verifizierte Gewinne – zeitlich begrenztes Angebot mit Spready TripleEdge EA

Nachweislich profitable Ergebnisse auf mehreren Live-FXBlue-Konten. Testen Sie Spready TripleEdge EA 1–3 Monate lang und erhalten Sie 3 Monate lang kostenlosen VPS – zeitlich begrenztes Angebot.

Sind Sie es leid, teure Expert Advisors zu kaufen, die in Backtests perfekt aussehen, aber im realen Handel kläglich versagen?

Falls ja, könnte dies die Chance sein, auf die Sie gewartet haben.

Wir präsentieren Spready TripleEdge EA, einen trendfolgenden Plug-and-Play-Forex-Roboter, der auf mehreren Live-Konten nachweislich konstant Gewinne erzielt hat. Testen Sie ihn unverbindlich – schon ab einer Monatsmiete oder mit drei Monaten kostenlosem VPS bei Registrierung über einen Partnerbroker.

🌟 Warum der Spready TripleEdge EA anders ist

Die meisten Expert Advisors (EAs) auf dem Markt verlangen einen hohen Einmalkaufpreis – ohne die Möglichkeit, sie unter realen Marktbedingungen zu testen.

Der Spready TripleEdge EA hingegen verfolgt einen transparenten, erschwinglichen und leistungserprobten Ansatz.





Sie können ihn zunächst für 1, 3, 6 oder 12 Monate mieten, echte Ergebnisse erleben und dann entscheiden, ob Sie ihn kaufen möchten.

Keine versteckten Kosten, keine unrealistischen Versprechungen – nur verlässliche algorithmische Performance.

✅ Verifizierte Live-Ergebnisse (FX Blue Links)

Sie müssen nicht blindlings Aussagen vertrauen – überzeugen Sie sich selbst von der verifizierten Live-Performance:

(Die folgenden drei Konten nutzen drei verschiedene Einstellungen des Expert Advisors und erzielen im Durchschnitt monatlich einen Gewinn von 200 $ bei niedrigem Risiko und einem Startkapital von 1000 $.)

Alle drei Konten sind seit über 40 aufeinanderfolgenden Handelstagen profitabel. Klicken Sie hier, um das Live-Konto anzusehen.

⚙️ Hauptmerkmale

Risiko : Rendite = 1:3 pro Trade

Plug-N-Play – So installieren Sie diesen Forex-Roboter: Check this 10 seconds Youtube video

🚫 Was dieser EA niemals verwendet

Im Gegensatz zu vielen risikoreichen Robotern vermeidet Spready TripleEdge EA alle gefährlichen Methoden:

❌ No Martingale

❌ No Grid

❌ No Averaging

❌ No Hedging

❌ No risky money management tricks

Dadurch eignet es sich für langfristiges Trading mit geringen Verlusten.

🎁 Spezielles zeitlich begrenztes Angebot

Sichern Sie sich 3 Monate kostenlosen VPS bei Registrierung über unseren Partnerbroker.

So können Sie Ihren Expert Advisor (EA) rund um die Uhr ohne Ausfallzeiten betreiben und sicherstellen, dass jeder Trade präzise wie geplant ausgeführt wird.





Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt – sobald alle Plätze belegt sind, endet es ohne Vorankündigung.

🚀 Vor dem Kauf testen

Warum gleich kaufen, wenn Sie es erst einmal testen können? Beginnen Sie mit einer einmonatigen Probemiete, beobachten Sie die Performance und entscheiden Sie dann, ob Sie längerfristig investieren möchten.

Denken Sie daran:

„Clevere Trader spekulieren nicht – sie testen, überprüfen und skalieren.“

🔗 Jetzt starten

👉 Besuchen Sie die Produktseite von Spready TripleEdge EA auf dem MQL5 Marketplace.

👉 Wählen Sie Ihre Mietdauer (1, 3, 6 oder 12 Monate).

👉 Registrieren Sie sich beim angeschlossenen Broker, um Ihren kostenlosen VPS zu erhalten.

👉 Schließen Sie sich den Händlern an, die bereits täglich mit dieser bewährten Strategie Gewinne erzielen.

...................................................................................................

Join Telegram Channel to get updates of this Robot : @ForxAnalytics

Telegram Support : @ForxAnalytics_Support

Subscribe Youtube to get details : https://www.youtube.com/@ForxAnalytics

bookmark our website for future : https://www.forxanalytics.com/

...................................................................................................